Épluchette de la députée Louise Chabot: c’est ce samedi

La députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, lance une invitation à tous les citoyennes et citoyens de la circonscription à venir participer à la première édition de son épluchette annuelle qui aura lieu ce samedi 14 août, de 11h à 13h, au Centre culturel et communautaire de Thérèse-De Blainville (120 boulevard du Séminaire à l’arrière). Au menu : blé d’inde gratuit, musique et prix de présence.

« La dernière année et demie a été très difficile, et nous a donné peu d’occasion de nous rencontrer et d’échanger. Je suis heureuse de pouvoir enfin rencontrer les citoyennes et citoyens de la circonscription dans une ambiance festive et décontractée », a déclaré la députée de Thérèse-De Blainville Louise Chabot.

« L’allègement des mesures sanitaires nous donne l’occasion de nous réunir, ajoute-t-elle. Toutefois, soyez assuré que mon équipe a préparé l’évènement en tout respects des mesures actuelles. »

Afin de respecter les mesures liées à la Covid-19, les citoyennes et citoyens intéressés sont priés de réserver leur place en téléphonant au 450-965-1188 ou par courriel au louise.chabot@parl.gc.ca