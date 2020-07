Enquête pour fraude: perquisitions en cours à Laval et à Rosemère

Plus d’une trentaine de policiers du Service des enquêtes sur les crimes majeurs de Mascouche de la Sûreté du Québec et du Service de police de Terrebonne procèdent actuellement à quatre perquisitions en matière de fraude dans trois résidences de Laval et un commerce de Rosemère.

Les policiers interpellent plusieurs personnes pouvant être impliquées dans un stratagème frauduleux, de plusieurs centaines de milliers de dollars, permettant de détourner des paiements d’achats ou de services destinés à des commerçants. Plus précisément, entre le 12 mai et le 4 juin 2020, les suspects auraient réussi à s’infiltrer dans des boîtes courriel de commerçants et à détourner des paiements, par le biais de messages frauduleux, vers de nouveaux comptes.

Nous incitons les commerçants à vérifier et renforcer au besoin leur système de sécurité informatique et à convenir de plus d’une vérification avec leurs clients, idéalement verbalement, lorsqu’il s’agit d’effectuer un changement de compte, ou un virement pour un paiement.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.