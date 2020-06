Enfin, un peu d’air frais!

Pour peu que vous ayez été attentifs aux données transmises par la Santé publique, ces derniers jours, vous aurez noté que le nombre de cas et de décès attribuables à la COVID-19, au Québec, est en diminution constante. On observe cette même tendance dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées.

Depuis le début de la crise, d’ailleurs, on a pu observer, dans ce journal, que la liste des milieux de vie contaminés par le coronavirus (nuançons : les établissements où l’on recensait au moins un cas) avait suivi la fameuse courbe que tout un chacun souhaitait voir s’aplanir un jour.

«La situation s’améliore», reconnaissait le Dr Éric Goyer, directeur de la santé publique des Laurentides, lors d’un point de presse téléphonique tenu lundi matin, en même temps qu’on dévoilait les chiffres de la journée. Vrai, parmi les établissements situés dans la région couverte par nos journaux, le CHSLD du Boisé et le Manoir Joie de vivre, à Sainte-Thérèse, demeurent sur la liste rouge, on n’observe pas moins que la situation ne s’y est pas aggravée, depuis une semaine. Aucun nouveau décès, mais encore mieux, on y constate une nette diminution des cas actifs en date du 7 juin, particulièrement au Boisé, où le nombre de patients infectés est passé de 57 à 33 (26 % des résidents). Même chose au Manoir Joie de Vivre, où l’on est passé de 14 à 12 cas (52 % des résidents) en une semaine, sans voir le nombre de décès augmenter.

Situation semblable au CHSLD Michèle-Bohec, à Blainville, toujours sur la liste jaune avec un cas (-1), et le Manoir Royal de Saint-Eustache, avec cinq cas (-3). Encore mieux, on remarque que les CHSLD Hubert-Maisonneuve, à Rosemère, Drapeau-Deschambault, à Sainte-Thérèse, et des Patriotes, à Saint-Eustache, ont été retirés de la liste puisqu’on y enregistrait aucun cas actif en date du 7 juin. Il faut toutefois ajouter le Jardin des Sources à Sainte-Thérèse, où l’on a recensé un cas, mais pas parmi les résidents.

À ce sujet le président-directeur-général adjoint du CISSS des Laurentides, Jean-Philippe Cotton, faisait le bilan d’une campagne de dépistage massif menée jusqu’à la fin du mois de mai parmi le personnel des CHSLD et résidences des Laurentides, alors que plus de 2 000 travailleurs ont été testés. «Parmi ceux-ci, seulement 26 employés ont obtenu un résultat positif, pour une proportion de 1 %. On observe aussi qu’il y a eu plus de retours d’employés que de départ dans les milieux de vie», de poursuivre M. Cotton.

Au CISSS des Laurentides, on accueille bien sûr la chose avec soulagement, mais on sentait néanmoins une certaine prudence dans le ton utilisé. «Mon inquiétude vient du fait qu’on assiste à un certain relâchement des mesures de prévention», exprimait le Dr Goyer, tout en rappelant l’importance d’observer malgré tout les consignes que vous connaissez tous.

Nombre de cas par ville

On continue d’additionner hebdomadairement les cas, dans les municipalités des Basses-Laurentides, et là aussi, la progression a relativement ralenti.

Ainsi, dans la MRC de Thérèse-De Blainville (162 623 habitants), Blainville compte le plus de cas, avec 309 (+24). Suivent, dans l’ordre : Sainte-Thérèse, avec 278 (+30) ; Boisbriand, avec 236 (+16) ; Rosemère, avec 103 (+6) ; Bois-des-Filion, avec 85 (+13) ; Lorraine, avec 55 (+3) ; et Sainte-Anne-des-Plaines, avec 42 (+1).

Dans la MRC de Deux-Montagnes (103 855 habitants), Saint-Eustache est la ville la plus touchée, avec 257 cas (+20) ; Suivent, dans l’ordre : Sainte-Marthe-sur-le-Lac, avec 104 (+12) ; Deux-Montagnes, avec 64 (+1) ; Pointe-Calumet, avec 40 (+2) ; Saint-Joseph-du-Lac, avec 23 (+1) ; Oka, avec 15 (+2) ; Saint-Placide, avec sept (+0) ; et Kanesatake, avec moins de cinq (+0).

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois municipalité et MRC, on recense 278 cas (+17) pour une population totale de 57 596.