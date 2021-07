Enfants Soleil redonne aux enfants de la région

Opération Enfant Soleil a le plaisir de poursuivre l’annonce des sommes remises cette année dans chacune des régions du Québec. Au total, plus de 75 octrois sont versés aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin.

Inspiré par la force, la résilience et le courage des petits touchés par la maladie, et devant l’impossibilité de tenir les traditionnelles conférences de presse permettant de dévoiler les projets financés, un tout nouveau concept a vu le jour. En effet, c’est au cours du mois de mars dernier qu’a débuté la diffusion des 17 capsules vidéo mettant en lumière l’importance de la générosité des Québécois. Évidemment, celles-ci ont été tournées dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

Dans la région des Laurentides, 85 500$ sont versés à quatre établissements, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra d’améliorer l’offre de soins, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés. Nous vous invitons à visionner cette vidéo pour découvrir de quelle façon il est possible de soutenir les familles comme celle de Abby Robitaille, Enfant Soleil de la région, atteinte de la maladie de Gaucher.

« Le fait d’avoir des équipements spécialisés nous permet d’offrir des hospitalisations qui sont proches des domiciles des familles, donc que ça soit une maman, un nouveau, un enfant, on a juste à penser que le déplacement pour retourner à la maison par exemple quand une hospitalisation est plus longue, ça peut être très exigeant pour une famille. Quand on peut acquérir des équipements spécialisés qui nous permettent de garder notre clientèle dans nos centres hospitaliers, ça fait toute la différence! », nous témoigne Andréanne Laliberté-Rhéaume, Directrice adjointe continuum santé jeunesse, CISSS des Laurentides.

Pour connaître les détails des projets et des équipements financés dans les hôpitaux de la région, consultez le document Détails des octrois ou visitez le www.operationenfantsoleil.ca/laurentides. À ce jour, c’est près de 1,5 million de dollars qui ont été versés dans les Laurentides. C’est au cours des prochaines semaines que seront dévoilés les derniers octrois remis cette année dans les régions du Québec pour le mieux-être des enfants. Vous pourrez les découvrir sur la page Facebook d’Opération Enfant Soleil. N’hésitez pas à les partager! Pour prendre connaissance des premières annonces faites au cours des mois de mars, avril et mai, cliquez ici.

Plus qu’heureux du succès et de la générosité démontrée lors du 34e Téléthon Opération Enfant Soleil, il nous fait plaisir d’annoncer que c’est au cours du mois de septembre que les hôpitaux auront la possibilité d’acheminer de nouvelles demandes d’octrois pour répondre à leurs besoins et offrir les meilleurs soins aux petits. De belles annonces seront ensuite à venir à l’hiver 2022…restez à l’affût! Parce que les petits miracles n’arrivent pas seuls, merci pour votre soutien.