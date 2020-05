Encore deux établissements en Zone rouge

Dans sa mise à jour la plus récente (24 mai à 18 h), la Santé publique du Québec, au moment d’écrire ces lignes, faisait état de 3 043 décès liés à la COVID-19 parmi les usagers des CHSLD et des résidences pour personnes âgées. Du nombre, 45 résidaient dans un établissement des Basses-Laurentides.

C’est au Manoir Joie de vivre, à Sainte-Thérèse, qu’on déplore le plus de victimes, une résidence qui s’est rapidement retrouvée sur la liste rouge de la Santé publique des Laurentides, en début de crise (on dit aussi en Zone rouge, c’est-à-dire un établissement en situation critique, avec plus de 25 % des résidents infectés). Depuis, on y a fait le triste bilan de 14 décès. En date du 24 mai, on y recensait encore 13 personnes infectées (57 % des bénéficiaires), mais aucun nouveau cas dans les dernières 24 heures.

Le Centre d’hébergement du Boisé, un CHLSD situé à Sainte-Thérèse, est aussi classé en Zone rouge, avec sept décès déplorés jusqu’ici. On y avait enregistré 51 cas (41 % des bénéficiaires), dont un dans les dernières 24 heures.

Zones orange et jaune

En Zone orange (établissement sous haute surveillance, avec 15 % à 25 % des résidents infectés), se trouve par ailleurs le Manoir Royal Saint-Eustache, où l’on déplore huit décès liés à la COVID-19. En date du 24 mai, on y recensait 12 cas (20 %), mais aucun dans les dernières 24 heures.

Par ailleurs, sept établissements des Basses-Laurentides apparaissait en Zone jaune (sous surveillance, avec moins de 15 % des résidents infectés). Le CHSLD Michèle-Bohec, à Blainville, affichait neuf décès et 4 cas d’infection (4 %), tandis qu’on signalait un total de six décès et 6 cas (6 %) au CHSLD Drapeau-Deschambault, à Sainte-Thérèse. Au CHSLD Hubert-Maisonneuve, à Rosemère, le bilan est d’un seul décès et deux cas (1 %). À la Résidence Desjardins de Boisbriand, le bilan est de deux décès et un cas (11 %).

Enfin, les trois établissements suivants ont été placés sur la liste jaune puisqu’on y a recensé un cas d’infection jusqu’ici : Résidence des Beaux jours du Québec, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac (8 %); Résidence L’Artisan, à Saint-Eustache (1 %) ; lRésidence Marie-Laure, à Bois-des-Filion (1 %).

À noter qu’en Zone jaune, aucun nouveau cas ne s’était déclaré dans les dernières 24 heures.

Nombre de cas par ville

Comme il le fait une fois par semaine, le CISSS des Laurentides a dévoilé, vendredi dernier, la liste des cas confirmés dans chaque municipalité de la région.

Dans les trois MRC couvertes par nos journaux (les Basses-Laurentides), ce nombre s’élève à 1 580 cas, en date du 21 mai, sur une population globale de 324 074.

Or, c’est dans la MRC de Thérèse-De Blainville (162 623 habitants) qu’on en recense le plus, avec 920. Une fois les cas répartis par municipalité, on observe que Blainville occupe le haut du classement avec 261. Suivent dans l’ordre les villes de Sainte-Thérèse (209), Boisbriand (204), Rosemère (88), Bois-des-Filion (72), Lorraine (48) et Sainte-Anne-des-Plaines (38).

Dans la MRC de Deux-Montagnes, où résident 103 855 personnes, le nombre de cas confirmés s’élève à 426, dont la moitié (214) se trouve à Saint-Eustache. À la suite, par ordre d’importance, la liste se lit comme suit : Sainte-Marthe-sur-le-Lac (77), Deux-Montagnes (63), Pointe-Calumet (34), Saint-Joseph-du-Lac (18), Oka (13), Saint-Placide (7) et Kanesatake (moins de 5).

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois municipalité et MRC, on recense 234 cas pour une population totale de 57 596.