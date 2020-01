En savoir plus sur les services de la Ville de Rosemère grâce à des bandes dessinées

À compter de février prochain, les Rosemèrois auront la chance d’en apprendre davantage sur les différents services offerts par la Ville grâce à des bandes dessinées humoristiques et éducatives. Tout au long de la prochaine année, les citoyens pourront suivre, dans le journal municipal Rosemère Nouvelles, les aventures de Ben Bongars et sa famille nouvellement établie à Rosemère. «La Ville offre une gamme très variée de services aux Rosemèrois et nous constatons que certains d’entre eux demeurent encore méconnus. Grâce à ces bandes dessinées un peu loufoques, les Rosemèrois en apprendront davantage sur leur Ville et ses différentes directions qui la composent. Les employés ont tous pris part à ce projet mobilisateur et certains ont même accepté de se faire caricaturer!», a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram. Ces bandes dessinées, conçues par un illustrateur professionnel, vulgarisent aux citoyens le fonctionnement administratif de leur ville, que ce soit en termes de loisirs, de travaux publics, de finance, d’urbanisme, de filtration des eaux et bien plus encore. Suivez les aventures de Ben Bongars!