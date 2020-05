En mémoire de Louis Lauzon, un Thérésien d’exception

C’est avec beaucoup de regret que la Ville de Sainte-Thérèse a appris le décès d’un citoyen des plus impliqués dans sa communauté, Louis Lauzon. Nommé Citoyen d’honneur en 2018, ce grand homme aura marqué Sainte-Thérèse par son engagement envers sa Ville, ainsi que dans le milieu des sports et des loisirs.

«En plus d’avoir été un conseiller municipal dévoué et impliqué pendant plus de 30 ans, M. Lauzon s’est investi corps et âme en tant que bénévole pour une panoplie d’organismes. Les jeunes et les moins jeunes qui ont eu la chance de le côtoyer dans l’un de ses nombreux engagements sauront le dire: Louis Lauzon était un homme de coeur et passionné. Au nom du conseil municipal et de toute l’administration municipale, je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Lauzon», souligne Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

M. Lauzon aura marqué des centaines de personnes en s’impliquant au sein du hockey et du baseball mineur, en participant au conseil d’administration du Parc du Domaine Vert, en contribuant au Conseil intermunicipal de transport des Basses-Laurentides et sans oublier le soutien et le temps accordé à sa famille et à ses amis.