La Ville de Lorraine annonce la tenue de la première édition de l’événement En mai, moi j’bouge!, qui vise à encourager les Lorrains à faire de l’activité physique durant tout ce mois printanier. Plusieurs activités, un concours et même une édition réinventée de Courir Lorraine sont proposés à la population. On enfile ses espadrilles, c’est le temps de bouger et de s’amuser!

Du 2 au 12 mai : une variété d’activités

Pour souligner la Journée nationale du sport et de l’activité physique du 2 mai en grand, le Service des loisirs et de la culture a concocté une programmation en ligne pour petits et grands s’échelonnant sur 10 journées. Défis, cours et activités en tous genres s’offriront à la population. Les participants pourraient même remporter un prix.

Du 16 au 31 mai : Courir Lorraine réinventé

Pour tenir compte des consignes de distanciation physique, l’édition 2020 de Courir Lorraine a été complètement revampée. À la marche ou à la course, les Lorrains pourront choisir un parcours de 1, 3, 5 ou 10 km sur le territoire de Lorraine, grâce à l’application gratuite ONDAGO. Ils auront ensuite le loisir de faire le parcours choisi à l’heure qui leur convient, dans la période du 16 au 31 mai. Les familles résidant sous le même toit sont encouragées à relever le défi ensemble. L’inscription est gratuite et se fait en ligne. Chaque participant recevra son dossard et sa médaille à la maison.

«Avec l’arrivée du printemps, c’était essentiel de maintenir une offre de service en sport. Je remercie d’ailleurs l’équipe des loisirs, une gang allumée, pleine d’idées et dynamique. Ils ont accompli un travail remarquable», exprime Jocelyn Proulx, délégué aux loisirs et aux sports. Patrick Archambault, délégué à la sécurité publique et délégué substitut aux loisirs et aux sports, ajoute : «C’est une priorité pour la Ville de respecter les directives de la Santé publique, mais rien n’empêche de bouger. On doit simplement faire autrement, se réinventer.»

Tous les Lorrains sont encouragés à participer et à transmettre des photos d’eux en action à concours@ville.lorraine.qc.ca. Les détails des activités et du concours ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles au www.ville.lorraine.qc.ca. Les Lorrains sont également invités à fabriquer une affiche avec la mention En mai, moi j’bouge et à l’afficher à une fenêtre de leur domicile.