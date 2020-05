En mai, arrêtons la Sclérose en plaques

En mai, soit durant le Mois de la sensibilisation à la SP, la Société canadienne de la sclérose en plaques ralliera la collectivité de la SP à l’occasion de la campagne #stopponslaSP, qui consiste en un mouvement national virtuel dans le cadre duquel les gens seront invités à faire de l’une de leurs occupations habituelles une action extraordinaire. Tout au long du mois de mai, les membres de la collectivité canadienne de la SP s’engageront virtuellement aux côtés des dizaines de milliers de Canadiens touchés par la sclérose en plaques.

La crise sanitaire actuelle liée à la COVID–19 a des répercussions sur l’ensemble des Canadiens, mais, pour les personnes qui doivent composer d’une manière ou d’une autre avec la sclérose en plaques, les préoccupations générées par cette situation s’ajoutent aux défis imposés par la SP. Par conséquent, les besoins de ces gens en matière d’information, de services, de ressources et de programmes de soutien sont plus pressants que jamais. Cette année, durant le Mois de la sensibilisation à la SP, nous invitons les Canadiens à s’adonner à l’un de leurs passe-temps habituels – comme faire de la pâtisserie, courir ou pédaler – en vue d’amasser des fonds et d’accomplir, dans le cadre du mouvement #stopponslaSP, une action extraordinaire pour soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP. Le dimanche 24 mai, la collectivité canadienne de la SP se mobilisera lors de la première Marche de l’espoir virtuelle.

« Il s’agit d’une période difficile pour tous les gens de notre pays. Et en ce qui concerne les Canadiens atteints de SP, les circonstances actuelles sont particulièrement éprouvantes en raison du stress supplémentaire qu’elles génèrent parmi ces gens qui présentent un risque accru », souligne Pamela Valentine, Ph. D., présidente et directrice de la Société canadienne de la SP. « Alors que nous devons composer avec une réalité nouvelle, il importe que nous continuions de conjuguer nos efforts et de nous soutenir. Bâtir un monde sans SP nécessite la contribution de tous, et toutes les initiatives que nous entreprendrons seront des façons de resserrer nos liens. En nous soutenant mutuellement, nous pourrons collectivement contribuer à la réalisation de notre objectif ultime et stopper la SP. »

La campagne menée cette année à l’échelle mondiale parallèlement au Mois de la sensibilisation à la SP, baptisée « MS Connections » (connexions et SP), mettra l’accent sur l’importance des liens au sein des collectivités. En amassant des fonds à l’occasion de la campagne #stopponslaSP, tout en appliquant les mesures d’éloignement social préconisées, les Canadiens peuvent soutenir les personnes touchées par la SP et contribuer au renforcement de leur sentiment d’appartenance, en plus de permettre le financement de travaux de recherche qui auront une incidence réelle sur la vie de tous ces gens.

Pour en savoir plus sur la campagne #stopponslaSP et les différentes façons d’y participer, rendez-vous à stopsp.ca.

Pour obtenir davantage d’information sur la SP et la COVID-19, visitez le scleroseenplaques.ca/ressources/ce-que-vous-devez-savoir-a-propos-de-la-maladie-a-coronavirus-2019.