Elizabeth Hosking inspirera les jeunes

La planchiste Elizabeth Hosking est devenue récemment porte-parole du Centre Oméga de Blainville.

Le Centre Oméga est un organisme communautaire qui lutte depuis 1999 contre le décrochage scolaire en offrant aux jeunes de moins de 18 ans et à leurs parents des programmes visant la persévérance et la réussite éducative.

Contact direct avec les jeunes

En devenant porte-parole du Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga, Elizabeth Hosking (qui a concilié au cours des dernières années sport et études à la polyvalente de Saint-Jérôme et poursuit son parcours au cégep), prolonge ainsi son implication dans la communauté alors qu’elle soutient une cause qui lui tient à cœur: la réussite et la persévérance des jeunes.

Cette implication l’amènera, nous disent les responsables du Centre Oméga, à s’adresser régulièrement aux jeunes par l’entremise de capsules qui seront diffusées sur les médias sociaux, mais aussi lors d’événements organisés par l’organisme au cours de l’année. D’ailleurs, la première capsule peut être visionnée dès maintenant sur les pages Facebook et Instagram du Centre Oméga.

Un modèle

Pour Inés Escrivá, directrice générale du Centre Oméga, cette association avec Elizabeth Hosking est gage de succès.

«C’est une fierté pour nous qu’Elizabeth ait accepté de s’impliquer comme porte-parole de notre organisme. Elle est jeune, pratique un sport qui impressionne les jeunes et les moins jeunes, mais surtout, elle maintient un rythme de vie sain et équilibré, bref c’est un modèle que les jeunes du Centre Oméga apprécieront. Ses messages les encourageront, même s’ils ne sont pas des athlètes olympiques comme elle, ils visent tous et toutes à devenir des champions de la persévérance!».