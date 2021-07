Élections municipales à Boisbriand: Maude Whittom sera candidate dans Sanche

Maude Whittom a annoncé qu’elle se joignait au regroupement des candidats indépendants de Boisbriand qui ont déjà soumis leur candidature et qu’elle convoitait le poste de conseillère municipale du district #1-Sanche.

Maude Whittom est fière d’être la troisième génération de sa famille à habiter Boisbriand. Son grand-père a d’ailleurs été employé chez GM Canada à l’époque où l’usine était encore en opération à Boisbriand. Détentrice d’une maîtrise en psychoéducation, elle souhaite s’investir et faire une différence au sein de sa communauté.

«Je me suis toujours sentie interpellée par l’engagement envers les citoyens que représente le rôle de l’élu municipal. Par mon implication, je souhaite augmenter la transparence dans la communication avec les résidents de Boisbriand. Être conseillère me permettra d’avoir un impact concret et direct sur notre environnement en prenant part aux décisions», a-t-elle mentionné avant d’ajouter que la cohésion entre ses études et sa profession, les liens qu’elle entretient avec les diverses générations combinées à son expérience citoyenne lui permettent d’être consciente des forces et des faiblesses de la municipalité, ce qui, ultimement, lui offre un regard plus précis des besoins de la ville de Boisbriand.

«L’équité est une valeur importante pour moi. Les gens du district Sanche ont besoin de se sentir mieux desservis par davantage d’activités de proximité accessibles (loisirs, sports, évènements) cela malgré la distance avec les grands centres (hôtel de ville, Bibliothèque, parc Claude-Jasmin, aréna).»

Le service aux citoyens, un incontournable; «Je souhaite simplifier la communication avec toutes les tranches d’âge de la population afin de répondre à leurs besoins. J’aimerais créer un espace de dialogue imprégné de transparence et de respect. Je souhaite une ville sécuritaire et un accès simple aux services».

Diversité de profils

Mme Whittom est d’avis qu’un conseil municipal composé d’élus indépendants amène une diversité de profils.

«En étant indépendante, dit-elle, cela me laisse la latitude de prendre des décisions basées sur mes convictions et mes valeurs sans pression d’un parti politique».

La candidate souhaite collaborer avec une approche positive, authentique et bienveillante. D’ailleurs, c’est sur la base de ses valeurs qu’elle a décidé d’appuyer Christine Beaudette à la mairie. «Je suis déterminée à offrir la plus grande satisfaction aux citoyens du quartier Sanche par mon engagement, mon respect et mon intégrité», souligne-t-elle.

Au cours de la campagne, Mme Whittom invite les citoyens à s’abonner à la page Facebook La Démocratie s’active à Boisbriand dans le but d’en apprendre davantage sur les candidats et le regroupement.