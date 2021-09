Élections municipales 2021 : le coup d’envoi est donné

C'est le vendredi 17 septembre qu’a officiellement débuté la campagne électorale dans plus de 1 110 municipalités, et ce, partout au Québec. L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a profité de l’occasion pour inviter les citoyens éligibles, particulièrement les femmes et les jeunes de 35 ans et moins, à s'engager en politique municipale.

« Pour l’Union, ce moment fort de la démocratie locale est l’occasion, pour la population, de s’impliquer concrètement dans son milieu, mais aussi de s’informer et de s’intéresser à la politique municipale. C’est en effet d’abord au municipal que les grands enjeux de l’heure, tels que les changements climatiques et la protection de l’environnement, la dématérialisation de l’économie ainsi que l’inclusion et la diversité, ont des impacts directs sur le quotidien des gens », a fait valoir l’UMQ par voie de communiqué, tout en ajoutant que le champ d’action des municipalités est diversifié et que le pouvoir réel de faire bouger les choses se passe localement.

Jusqu’au 1er octobre pour déposer sa candidature

À l’issue des élections municipales de 2017, les femmes ne représentaient que 32,4 % de l’ensemble des personnes élues, et les jeunes de 18 à 35 ans, à peine 8,3 %. C’est pourquoi, l’Union et ses instances ont multiplié au cours des derniers mois, les actions – dont les campagnes « D’Elles à Élues » et « Ose le municipal » – pour encourager un maximum de candidatures diversifiées en vue du scrutin 2021 et ainsi favoriser des conseils municipaux plus représentatifs des communautés locales.

L’UMQ a d’ailleurs tenu à saluer l’engagement des milliers de femmes et d’hommes qui ont le courage de solliciter l’appui de la population lors des élections municipales et qui contribuent, de cette manière, à la vitalité de la démocratie locale.

À noter que, dans le cadre de la présente campagne, les gens ont jusqu’au 1er octobre,16 h 30, pour déposer officiellement leur déclaration de candidature.

Les personnes souhaitant obtenir toutes les informations sur le déroulement de la période électorale, les candidats en lice et les moyens pour exercer leur droit de vote peuvent consulter le site Internet de leur municipalité, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).