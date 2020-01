Effondrement à Blainville

À 12 h 55 aujourd'hui, un bâtiment en construction s'est effondré sur le boulevard Curé-Labelle, à Blainville. Alors que trois maçons se trouvaient sur place, au moment du drame, un seul s'en est sorti indemne.

Mélanie Ouimet, du Service de sécurité incendie de Blainville, a confirmé qu’un premier travailleur a été extirpé des décombres et transporté immédiatement à l’hôpital. Il a subi des blessures sérieuses, a indiqué la porte-parole. Quant au second travailleur, il est demeuré coincé plus d’une heure et demie sous les débris. Libéré à 14 h 35, il a aussi été conduit à l’hôpital pour y soigner ses blessures.

Un problème de structure, et non d’amas de neige, serait à l’origine de l’accident. Les pompiers de Boisbriand, spécialisés en sauvetage, ont été demandés en renfort.