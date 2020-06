Édition spéciale COVID-19: inscription au camp de jour de Bois-des-Filion

Le camp de jour de Bois-des-Filion aura lieu du 22 juin au 14 août, du lundi au vendredi de 7 h à 18 h, et s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans qui ont fréquenté un établissement scolaire au cours de l’année. La Ville tient à préciser qu’en raison des circonstances entourant la pandémie de COVID-19, le camp de jour est exceptionnellement réservé aux résidents de Bois-des-Filion uniquement. L'accès à ce service est offert à l’ensemble des citoyens à parts égales, mais s’adresse principalement aux parents qui travaillent dans les services essentiels ou qui doivent retourner au travail durant l’été.

Étant donné la diminution du ratio des groupes, et afin de respecter les mesures sanitaires en place, veuillez noter que le nombre de places sera limité. La période d’inscription du camp de jour de Bois-des-Filion est en cours. Il est possible de procéder à l’inscription directement en ligne au [ville.bois-des-filion.qc.ca/camp-de-jour]. Lors de l’inscription, veuillez avoir en votre possession une preuve de résidence, la carte d’assurance-maladie de l’enfant et la carte d’assurance sociale du parent/tuteur, aux fins de reçu d’impôt (un relevé 24 vous sera émis). Les jeunes à besoins particuliers doivent préalablement remplir une demande d’inscription au Programme d’intégration sur le site Internet, avant de procéder à toute inscription.

Pour permettre le respect de la distanciation physique, le camp de jour se déroulera sur trois différents sites, selon les catégories d’âge, soit au Centre des loisirs pour les 5 à 6 ans, à l’École Rive-Nord pour les 7 à 8 ans et au Chalet des citoyens pour les 9 à 12 ans. Les activités directement sur les lieux et la pratique du jeu libre à l’extérieur seront préconisées, mais aucune sortie à l’extérieur des lieux ne sera offerte pour l’été. Plusieurs mesures sanitaires seront également mises en place, afin de respecter les consignes de sécurité émises par la santé publique.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer au 450 621-1460, poste 100.