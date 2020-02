Écoute agricole des Laurentides: La soirée Vins et fromages rapporte 40 000 $

Écoute agricole des Laurentides est fier d’annoncer que la troisième soirée-bénéfice Vins et fromages a permis de récolter 40 000 $ pour soutenir la mission de l’organisme et le service de travailleur de rang dans la région.

Au-delà du montant récolté, la présence des 500 personnes rassemblées chez Réception Lalande, le 21 février dernier, témoigne de l’importance de la cause de la santé mentale en agriculture pour la communauté. Un grand nombre de dignitaires étaient également présents, dont Sylvie D’Amours, députée de Mirabel et ministre responsable des Laurentides et André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Les participants ont également eu l’occasion de rencontrer Mario Pelchat, président d’honneur de la soirée, ainsi que de déguster son vin rouge, servi lors du 2e service. Durant la soirée, plus de 4 000 $ ont été récoltés par la vente de billets pour un tirage de prix prestigieux. De nombreux prix de présence ont également été remis et l’événement s’est terminé sur la piste de danse.

L’organisme aimerait remercier chaleureusement les participants, les généreux commanditaires, mais également les bénévoles qui ont travaillé de longues heures pour assurer le succès de la soirée. En plus des administrateurs de l’organisme et des bénévoles qui ont aidé à l’organisation, plus d’une trentaine de personnes provenant du Centre de Formation agricole de Mirabel (CFAM) ont assuré le service durant le souper. Ce sont également les élèves et chefs enseignants du cours Cuisine du terroir du CFAM qui ont préparé les bouchées et le dessert servis durant la soirée.

Écoute agricole des Laurentides est un organisme à but non lucratif qui offre un service de travailleur de rang aux agriculteurs et agricultrices dans les Laurentides dans le but de les aider avec des problématiques pouvant affecter leur moral et leur santé mentale. Ce service, offert depuis 2015, est gratuit, confidentiel et personnalisé.