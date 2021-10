Éconologis : un service gratuit pour les ménages à revenu modeste

Le programme Éconologis du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles revient pour la saison 2021-2022. Ce sont des milliers de ménages à revenu modeste qui bénéficient chaque année de conseils et de services en efficacité énergétique leur permettant de mieux se préparer pour l’hiver tout en améliorant le confort de leur résidence.

Cette année, environ 8000 foyers québécois recevront la visite d’un conseiller en efficacité énergétique de chez Expertbâtiment.

Le premier volet d’Éconologis inclut des conseils pratiques pour économiser en matière de chauffage et d’électricité et la réalisation de travaux légers pour faire face à l’hiver, comme le calfeutrage de fenêtre et l’isolation de prise électrique. Le deuxième volet prévoit le remplacement de thermostats mécaniques pour des électroniques, programmables ou non, sous certaines conditions.

Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit respecter les seuils de revenus avant impôt. Pour le deuxième volet, il doit également recevoir une facture d’énergie pour le chauffage de son domicile. Aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans le cadre du programme Éconologis ou d’un programme de même nature géré par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, et ce, au cours des cinq dernières années ou des trois dernières années s’il a déménagé.

Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un conseiller, communiquez avec Expertbâtiment au 1-844-303-7333. Tous les détails du programme sont accessibles sur Québec.ca/econologis.