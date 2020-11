École primaire du Domaine-Vert Nord: Les jeunes et le personnel emménagent!

Les 592 élèves et les 80 membres du personnel de la toute nouvelle école primaire du Domaine-Vert Nord située dans le secteur du même nom, à Mirabel, ont vécu leur toute première journée au sein de leur établissement, le mercredi 11 novembre dernier. L’ambiance était à la fête aux dires de la directrice, Mélanie Beaulieu.

«Nous tenons à remercier les membres du personnel, les élèves et leurs parents pour leur continuelle collaboration relativement aux nombreux défis survenus au cours des dernières semaines pour mener à bien ce projet, mentionne-t-elle, non sans fierté. Ce fut un réel plaisir de faire équipe avec vous dans cette aventure. C’est avec beaucoup de frénésie que nous vivons cette première semaine!»

Rappelons que l’échéance des travaux fut retardée en raison de la situation pandémique. Le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) a été dans l’obligation de relocaliser les élèves du secteur vers d’autres établissements pour la rentrée scolaire 2020-2021. Dans ce contexte que l’on connaît toujours, l’inauguration officielle sera tenue, mais prendra une forme bien différente. Le choix du nom de cette école est chose à venir.

Adapté et écoresponsable

L’attente en a donc valu la peine. Il faut dire que ce nouveau bâtiment est conçu sur mesure pour permettre le meilleur apprentissage possible aux enfants qui le fréquentent. Érigé sur un seul niveau, il possède une architecture adaptée aux nouvelles méthodes pédagogiques en vigueur, en plus de permettre de travailler en sous-groupes selon les besoins. Considérée comme écoresponsable, la bâtisse affiche une consommation énergétique inférieure aux modèles de dernière génération et compte sur un éclairage naturel dans les classes.

On stipule que la construction de cette école est le fruit d’un travail colossal de l’équipe des ressources matérielles, accompagnée par des firmes professionnelles qui ont œuvré dans la réalisation de toutes les sphères du projet, allant de l’architecture, à la structure, en passant par l’aménagement paysagé.

Les personnes intéressées sont d’ailleurs conviées sur le site de l’école primaire du Domaine-Vert Nord: [dvn.cssmi.qc.ca].