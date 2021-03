École Fontainebleau : retour en classe mardi

(C. D.) — Après avoir été fermée, le 21 février, en raison d’une éclosion de COVID-19, et parce qu’on croyait y avoir identifié au moins deux cas de variants, l’école Fontainebleau, à Blainville, reprendra ses activités régulières le mardi 9 mars.

C’est ce qu’on peut lire dans une lettre adressée aux parents, en date du jeudi 4 mars, et signée par la Direction de la santé publique des Laurentides. On y indique que la santé publique autorise un retour des élèves en classe, à condition, bien sûr, de ceux et celles qui ont encore des symptômes ou qui n’ont pas complété leur période d’isolement. En ce cas, les parents devront obligatoirement garder leur enfant à la maison.

Les symptômes à surveiller sont les suivants : fièvre; apparition ou aggravation d’une toux; essoufflement, difficulté à respirer ou douleur thoracique; perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût; mal de gorge, nez qui coule ou nez bouché. D’autres symptômes peuvent aussi apparaître: mal de tête, douleurs musculaires généralisées, fatigue intense, perte d’appétit importante, nausées, vomissements, maux de ventre et diarrhée. En cas de doute, il est recommandé d’obtenir un test de dépistage.

Située sur la rue Montauban, l’école primaire Fontainebleau accueille 496 élèves du préscolaire (cinq ans) et des trois cycles du primaire, en plus d’accueillir une clientèle présentant un trouble du spectre de l’autisme.