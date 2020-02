Du 2 au 6 mars: Faites relâche dans le Vieux-Saint-Eustache

La semaine de relâche dans le Vieux-Saint-Eustache, c’est un rendez-vous familial qui saura plaire aux petits comme aux grands! Du 2 au 6 mars prochain, plusieurs activités sont organisées par la Corporation du Moulin Légaré (CML).

Expositions

Le village de Saint-Eustache fut le théâtre de l’un des épisodes marquants de la rébellion de 1837. Pour en apprendre davantage, visitez l’exposition permanente La rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes.

L’exposition temporaire De l’érable à la canne : regards passés et présents sur l’acériculture vous plonge dans une période charnière de l’histoire de l’acériculture au Québec, alors que l’industrie acéricole telle qu’on la connaît aujourd’hui commence à prendre forme.

C’est au manoir Globensky, du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30; le dimanche, de 10 h à 16 h. Gratuit en tout temps pour les citoyens de Saint-Eustache.

L’ABC de la galette

En compagnie des meuniers et d’un guide-interprète, explorez les secrets du moulin Légaré, le plus vieux moulin à eau en Amérique du Nord à n’avoir jamais cessé de produire de la farine depuis sa construction. Ensuite, mettez la main à la pâte et apprenez à cuisiner la fameuse galette de sarrasin. C’est un véritable régal avec du sirop d’érable!

Pour les 5 à 12 ans (la présence d’un adulte est requise) . Durée: 90 minutes.

Horaire: 2 mars: 10 h | 3 mars: 13 h 30 | 4 mars: 10 h | 5 mars: 13 h 30 | 6 mars: 10 h

Le sucre d’érable sous toutes ses formes

Saviez-vous qu’au Québec on a longtemps produit beaucoup plus de sucre d’érable que de sirop? Apprenez-en davantage sur l’histoire de l’acériculture en visitant en compagnie d’un guide-interprète l’exposition De l’érable à la canne: regards passés et présents sur l’acériculture. Puis, faites revivre la tradition des moules à sucre d’érable en fabriquant le vôtre. Cœurs, animaux, objets du quotidien, ces moules avaient toutes sortes de formes.

Pour les 5 à 12 ans (la présence d’un adulte est requise). Durée: 90 minutes.

Horaire: 2 mars : 13 h 30 | 3 mars : 10 h | 4 mars : 13 h 30 | 5 mars : 10 h | 6 mars : 13 h 30

La visite des expositions présentées à l’Espace muséal du manoir Globensky et les activités spéciales sont offertes gratuitement aux résidents de Saint-Eustache et à faibles coûts pour les gens de l’extérieur. La présence d’un adulte est requise pour participer aux activités. Compte tenu du nombre limités de places, il est suggéré de réserver à l’avance. Les activités se dérouleront au moulin Légaré (232, rue Saint-Eustache) et à l’Espace muséal du manoir Globensky (235, rue Saint-Eustache).

«La CML est heureuse de présenter une programmation d’activités culturelles destinée aux familles dans le cadre de la semaine de relâche, et contribuer ainsi à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du Vieux-Saint-Eustache», de mentionner Michel Goyer, président de la CML.

«Avec ce programme d’activités inédites, aussi amusantes qu’instructives, les parents pourront trouver, ici même à Saint-Eustache, de quoi divertir agréablement la famille, et ce, gratuitement. Nous espérons qu’ils seront nombreux à en profiter», de dire le maire de Saint-Eustache, Pierre Charron.

Renseignements: 450 974-5170 ou [vieuxsainteustache.com].