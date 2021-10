Douze « grands engagements » pour Sylvie Suprenant

Si elle est réélue à la mairie de Sainte-Thérèse., le 7 novembre, la mairesse sortante et cheffe du Parti Municipal Énergie, Sylvie Surprenant, s’engage à réaliser 12 engagements qu’elle a énoncés dans un communiqué de presse acheminé au journal, lundi.

Mairesse de la Ville de Sainte- Thérèse depuis 2005, Mme Surprenant mise sur l’expertise et l’implication de tous les membres de son équipe pour poursuivre le développement et l’embellissement des quartiers de la ville.

« Je suis fière de nos réalisations des dernières années. Les engagements que nous prenons aujourd’hui ont été réfléchis et décidés en fonction de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, et en gardant en tête l’environnement et les enjeux majeurs entourant les changements climatiques », a déclaré Mme Surprenant, rappelant que l’équipe du Parti Municipal Énergie demeure à l’écoute des citoyens et à leurs suggestions par téléphone au 514 943-3338 ou par courriel à info@partimunicipalenergie.com.

Les 12 engagements

Au nombre des 12 engagements qu’elle a pris en marge de cette campagne municipale, notons la construction d’un nouvel aréna et d’un nouveau chalet au parc Ducharme, la plantation de 3 000 nouveaux arbres, l’ajout de 50 nouvelles bornes de recharge électrique, et l’aménagement d’un espace vert au cœur du Village afin de mettre en valeur la rivière aux Chiens, tout en repensant l’espace des stationnements publics.

Elle souhaite aussi accueillir une série de spectacles d’humour et un parcours de théâtre ambulant dans les parcs de la Ville, instaurer un programme de subvention verte, implanter un marché public de proximité, et favoriser la mobilité active (étendre le réseau de pistes cyclables et y ajouter des haltes vélos).

L’aménagement d’une plage urbaine en bordure de la rivière des Mille-Îles, la possibilité de payer son compte de taxes en quatre versements, la réduction du bruit en bordure des autoroutes 15 et 640, de concert avec le ministère des Transports du Québec, la valorisation du patrimoine architectural et sa mise en valeur, par exemple, en illuminant l’église Sainte-Thérèse-d’Avila font aussi partie des engagements du parti Municipal Énergie.

D’autres engagements plus spécifiques à chaque quartier municipal et ceux liés à l’environnement et aux changements climatiques seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Pour connaître le programme électoral du Parti Municipal Énergie, il suffit de visiter la page Facebook https://www.facebook.com/PartiMunicipalEnergie.