Douze grands bénévoles honorés par Loisirs Laurentides

Dans le cadre des activités entourant son 50e anniversaire, Loisirs Laurentides a rendu hommage à 50 grands bénévoles émérites qui se sont démarqués au fil des ans dans leurs activités respectives. Certains d’entre eux cumulent jusqu’à 50 années de bénévolat.

«Le bénévolat, c’est un don de soi qui a des conséquences positives pour la société et pour nous, en tant qu’individu. Quand on fait du bénévolat, on partage du bonheur avec des gens, on reçoit le bonheur des gens avec lesquels on travaille. Et je dirais plus spécifiquement aux plus jeunes que c’est important de faire du bénévolat car on touche à plusieurs facettes d’une entreprise, comme le financement, la planification stratégique, l’organisation logistique, la gestion des ressources humaines, les communications, la tenue d’évènements. Ce sont autant d’opportunités d’acquérir de l’expérience et de donner au suivant», devait dire, en levée de rideau de ce Gala de reconnaissance, Michael Leduc, président de Loisirs Laurentides.

Onze gagnants dans Thérèse-De Blainville

Parmi les récipiendaires, mentionnons, pour la MRC de Thérèse-De Blainville, les noms d’Armando Melo et Nicole Forget, de Sainte-Thérèse, Bruno Voyer, de Lorraine, Carole Ducharme et Michel Carle, de Boisbriand, Denise Turcotte, Francine Gendreau, Gilles Lapalice, Jules Landry et Maryse Couturier, de Blainville, ainsi que Denyse Moisan, de Bois-des-Filion.

Ceux-ci œuvrent ou ont œuvré dans des domaines aussi variés que le soccer, le baseball mineur, la natation, la ringuette, la gymnastique, les scouts, le sport étudiant ou encore au sein même du conseil d’administration de Loisirs Laurentides.

C’est le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, Richard Perreault, qui a eu l’honneur de dévoiler les noms de ces 11 lauréats. «C’est tout un honneur pour la MRC de vous voir sur cette liste, Au nom de mes collègues des sept villes, félicitations!», a-t-il brièvement dit dans une vidéo diffusée le jour de l’événement.

Une lauréate à Mirabel

Aussi, pour Mirabel, le nom de Nathalie Prince, membre du Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral depuis ses débuts, figure sur cette prestigieuse liste. Mme Prince cumule près de 45 années de bénévolat comme entraîneure certifiée en athlétisme.

C’est le maire suppléant de Mirabel, Patrick Charbonneau, qui a été invité à la féliciter pour cette nomination.

Une équipe imaginative

Ce Gala reconnaissance des 50 grands bénévoles de la région des Laurentides, qu’a animé Paméla Prince, de CIME-FM, devait normalement avoir lieu en présentiel le 23 avril dernier, mais a été annulé sous la recommandation de la Santé publique en raison, bien sûr, de la COVID-19. Les organisateurs ont donc dû revoir leurs plans et organiser le tout sur la page Facebook de Loisirs Laurentides.

«Toute notre équipe a dû faire preuve d’imagination pour tenir ce gala en mode virtuel. Le 23 avril, tous les employés ont pris la route pour aller remettre, en personne, les trophées aux bénévoles. Nous en avons profité pour jaser avec eux et prendre des photos que nous avons pu utiliser pour le gala. Ce fut un geste que les bénévoles ont grandement apprécié […] Ce sont des gens extraordinaires qui méritaient qu’on souligne leur apport au loisir, au sport et au plein air dans notre région», relate la directrice générale de Loisirs Laurentides, Élaine Lauzon, ajoutant que cette appréciation a d’ailleurs été ressentie pendant et après le gala.

Précisons, enfin, que la tenue de ce Gala reconnaissance a été rendue grâce au partenariat de Desjardins, de la députée de Bertrand, Nadine Girault, également ministre responsable de la région des Laurentides, et de la députée de Labelle, Chantale Jeannotte.

À venir, enfin, dans le cadre de ces 50 ans de célébrations, la publication, début juin, d’un journal spécial sur les 50 ans de Loisirs Laurentides, une exposition, de juin à août, de photos d’époque du P’tit train du Nord et de la région dans les vieilles gares et une exposition, en août, d’artéfacts sur l’histoire des Jeux du Québec.