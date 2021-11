Dose de rappel pour les 70 ans et plus

Dès maintenant, il est possible pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui vivent à leur domicile de prendre rendez-vous, s’ils le souhaitent, afin de recevoir une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 dans les différents sites de vaccination du territoire. Quant aux personnes qui ont reçu deux doses d’AstraZeneca ou Covishield, ils auront également cette possibilité, mais seulement à partir du 25 novembre.

Un intervalle de six mois et plus, depuis l’administration de la dernière dose, est requis.

« Nos sites de vaccination sont prêts à recevoir les personnes ciblées qui souhaitent avoir une dose de rappel. Plusieurs plages horaires sont d’ailleurs disponibles pour accueillir la population au moment qui leur convient le mieux », précise la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Mme Rosemonde Landry.

Pour prendre rendez-vous en ligne visitez le Québec.ca/vaccinCOVID ou encore sur l’application mobile NotifVAX. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien. Au besoin, les proches sont encouragés à aider les personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne. Un service de navette gratuit est également disponible sur le territoire pour les personnes à mobilité réduite et nécessitant un accompagnement ou n’ayant pas de moyen de transport. Pour y avoir accès, il suffit d’appeler au 1 866 495-5833.

Pour toutes questions sur la vaccination contre la COVID-19, il est possible de discuter avec un professionnel de la santé du CISSS des Laurentides en prenant rendez-vous en écrivant au covid- 19.vaccination.questions.cissslau@ssss.gouv.qc.ca ou en appelant au 1 866 495-5833. Il suffit de laisser votre nom, numéro de téléphone ainsi que vos disponibilités pour vous joindre.