Distribution spéciale de paniers alimentaires à Bois-des-Filion

Le Service d’aide St-Maurice qui assure une opération régulière de distribution de paniers alimentaires depuis plusieurs années, a décidé d’augmenter ses activités avec l’organisation d’une distribution spéciale à toutes les semaines durant les mois d’avril et même au-delà jusqu’à nouvel ordre, dans le but de répondre aux besoins des populations plus vulnérables ou vivant des difficultés durant cette période de pandémie. Le Service d’aide St-Maurice dessert les populations de Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère et Terrebonne ouest.

Les personnes requérant une aide supplémentaire durant cette pandémie sont priées de s’inscrire en téléphonant au 450-621-5521, poste 231. On peut laisser un message au besoin. La distribution de paniers a lieu tous les jeudis, de 13h à 16h, dans le stationnement municipal de l’Église St-Maurice de Bois-des-Filion. Une preuve d’identité est requise et des mesures particulières sont mises en place pour assurer la sécurité de tous. Un service de livraison est aussi offert aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes à mobilité réduite.

Ce service de dépannage alimentaire est possible grâce au soutien de différents partenaires : Moisson Laurentides; IGA Famille Girard; Mario Laframboise, député provincial; Louise Chabot, députée fédérale. Le Service compte également sur l’appui de la Paroisse St-Luc et de la Ville de Bois-des-Filion.