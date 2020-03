Dévoilement d’une nouvelle image de marque pour Sainte-Anne-des-Plaines

La nouvelle image de marque de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines sera dévoilée en primeur le samedi 28 mars dans le cadre de la 35e édition de l’Exposition d’Arts visuels de la Ville. À cette occasion, le nouveau logotype ainsi que le nouveau slogan qui représenteront la Ville et ses projets dans les années futures seront officiellement implantés.

Un vent de fraîcheur

Plus de 30 ans après la création du logo actuel, le conseil municipal souhaitait moderniser l’image de la Ville et lui donner un vent de fraîcheur. Passée d’une ville en forte croissance économique, démographique et agricole, Sainte-Anne-des-Plaines est aujourd’hui davantage reconnue comme un lieu où les jeunes familles souhaitent s’y installer et où tous peuvent profiter des attraits du territoire, comme d’une programmation d’activités diversifiée.

Cette municipalité qui a connu, comme le reste du Québec, sa ruée vers la croissance économique, est davantage aujourd’hui une destination vivante et dynamique et à échelle humaine, où les citoyens se rassemblent pour goûter la réjouissance des réunions amicales et familiales et les plaisirs épicuriens de cohabiter avec la nature, l’agroalimentaire et les nombreux artisans de chez nous.

L’image de marque de la Ville, véritable symbole voyageant à travers la municipalité et au-delà de ses frontières, méritait donc d’être une ambassadrice plus fidèle de ce qu’est la ville de Sainte-Anne-des-Plaines d’aujourd’hui et de ce à quoi ses citoyens aspirent qu’elle devienne demain.

En mars 2019, la direction des communications et de l’expérience citoyenne fut créée dans une vision et une volonté de rapprocher les élus et l’appareil municipal des citoyens. Cette nouvelle direction visait donc à tendre davantage l’oreille pour entendre les besoins, les envies et la réalité des citoyens; déployer les outils et les moyens de répondre de manière plus arrimée aux attentes des Anneplainois pour finalement entreprendre avec eux, un véritable dialogue.

Son mandat consiste aussi à faire briller la Ville au-delà de ses frontières et promouvoir les attraits et les joyaux qui la composent, dont notamment son caractère agricole et champêtre, son patrimoine bâti et gourmand, et la richesse de son écosystème naturel. L’actualisation de l’image de marque était donc dans ce contexte une étape élémentaire afin de réussir à communiquer plus et mieux avec les citoyens et de propulser la Ville à son plein potentiel.

Une démarche inclusive

Cette démarche de refonte de l’image de marque s’est déroulée de juillet 2019 à mars 2020 à travers une foule d’initiatives. Tout d’abord, six groupes de discussion ont été tenus, où des citoyens, des commerçants, des employés et des élus, réunis autour de la table, ont partagé leur amour et leurs attentes.

Par la suite, un exhaustif sondage a été propulsé dans la population, permettant ainsi à près de 1200 citoyens d’exprimer leurs opinions et leur vision de ce que représente Sainte-Anne-des-Plaines pour eux, le territoire, les citoyens, la vie quotidienne, et ce qu’ils attendent du Sainte-Anne-des-Plaines de demain.

Par la suite, d’octobre à mars 2020, le processus créatif s’est activé, et plusieurs équipes de travail ont été mises à contribution pour en arriver à un résultat qui a su, littéralement, faire vibrer le cœur de tous. C’est le fruit de ce long travail que le conseil de ville a hâte de dévoiler, le 28 mars prochain, dans la cadre de la 35e édition de l’Exposition d’Arts visuels de Sainte-Anne-des-Plaines, au Centre Jean-Guy-Cardinal, dès 18 h 30. C’est un rendez-vous!