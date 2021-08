Dévoilement de la plateforme du Bloc québécois

À l’issue d’un Conseil général dans le cadre duquel les membres du Bloc Québécois ont adopté la plateforme électorale de la campagne en cours, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, la candidate dans Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, le candidat dans Mirabel, Jean-Denis Garon, et le candidat dans Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, ont annoncé que les prochaines semaines seraient consacrées à détailler des propositions correspondant aux valeurs québécoises, répondant aux besoins du Québec et initiant une relance verte créatrice de richesse, soutenue par le savoir-faire, l’entrepreneuriat et l’innovation propres au Québec.

«C’est le moment fort de la campagne où nous reprenons notre approche de propositions pour les Québécois. Le Bloc Québécois va détailler de jour en jour l’énoncé politique de sa plateforme jusqu’au vote du 20 septembre, où nous serons prêts pour notre rendez-vous avec les Québécois», a déclaré M. Blanchet.

«Évidemment, nous mettrons de l’avant les mesures nécessaires pour sortir de cette pandémie et se préparer adéquatement pour ne plus y retourner, comme l’augmentation des transferts en santé et le soutien à la qualité de vie des aînés. Nous débattrons d’idées correspondant à ce que nous sommes, Québécois, et aux valeurs fondamentales qui nous unissent, comme la promotion du français ou l’égalité entre les femmes et les hommes», a déclaré la candidate dans Thérèse-De Blainville, Louise Chabot.

«Nous parlerons de ce que nous voulons, de ce qui assurera l’avenir de chaque région ainsi que de la relance écologique et créatrice de richesse du Québec par nos énergies renouvelables, la recherche, l’innovation, les technologies vertes et le potentiel de nos ressources propres», a complété le candidat dans Mirabel, Jean-Denis Garon.

«Dans chaque région du Québec, la réaction au Bloc Québécois sur le terrain est très porteuse. Nos équipes sont prêtes à échanger, mais surtout prêtes à aller à la rencontre de leurs concitoyens pour discuter de l’avenir de chaque coin de pays. Partout, elles nous relaient le même constat : le Bloc Québécois est reconnu pour son écoute de la population. À nous d’avoir les conversations nécessaires sur qui nous sommes, comme Québécois, ce que nous voulons et le rôle essentiel que joue et jouera le Bloc, parce que le Bloc est… Québécois», a conclu le candidat dans Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets.

Pour consulter la plateforme électorale 2021 : BQPlateforme2021webplanche.pdf (blocquebecois.org)