Deux nouvelles directrices à la Ville de Lorraine

La Ville de Lorraine a le plaisir d’accueillir deux nouvelles employées expérimentées au sein de son équipe, soit Me Annie Chagnon, nommée à titre de directrice des Services juridiques et du greffe, entrée en poste le 23 mars, ainsi que Edith Proulx, directrice du Service des loisirs et de la culture, entrée en fonction le 6 avril.

Annie Chagnon, avocate de formation, compte près de cinq années d’expérience au sein de services du greffe municipal. Ayant d’abord travaillé pour la Ville de Joliette puis pour la Ville de Bois-des-Filion, elle a également occupé un poste d’avocate plaidante pour le cabinet Savoie & Savoie Avocats pendant quatre ans. Quant à elle, Edith Proulx a 17 années d’expérience dans le domaine du loisir municipal à la barre du Service des loisirs et de la culture de la Municipalité de Piedmont.

«Toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter la bienvenue à nos nouvelles collègues. Elles ont toutes deux une bonne expérience du milieu municipal, donc une excellente compréhension de leurs mandats. Arrivées en pleine pandémie, dans un contexte de télétravail, dans des conditions bien particulières, elles mènent déjà la barre de leurs services respectifs avec brio et s’intègrent de manière remarquable au reste de l’équipe. Je tiens à les remercier et à leur lever mon chapeau pour ce tour de force», souligne Christian Schryburt, directeur général à la Ville de Lorraine.

Des félicitations sont également adressées à Louis-Philippe Chrétien, qui a été promu directeur adjoint du Service des loisirs et de la culture, lui qui occupait depuis 2015 le poste de chef de division sports et événement à Lorraine.