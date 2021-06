Deux nouvelles candidatures derrière Christine Beaudette

(CA) – Cindy Germain et Simon Sesto Cifola ont annoncé qu’ils convoitaient les postes de conseillers municipaux des districts 6 et 2 de Boisbriand, respectivement, en vue des élections du 7 novembre. Ils se joignent ainsi au regroupement de candidats indépendants en lice dont les actions seront promues, au cours de la campagne électorale, sur la page Facebook La démocratie s’active à Boisbriand.

Jeune femme que l’on qualifie de « travaillante et dynamique » dans son entourage, Cindy Germain réside à Boisbriand depuis plus de 25 ans. Maman d’un petit garçon âgé de 5 ans, elle se dit consciente des diverses réalités auxquelles sont confrontées les générations et souhaite apporter sa contribution à l’ensemble de sa communauté et particulièrement à la population du district 6 – Labelle.

«Les citoyens de notre groupe d’âge sont souvent nombreux à vivre des transitions importantes, que ce soit leur premier logement, l’intégration sur le marché du travail, ou encore la fondation d’une famille. Alors que, de leur côté, les ainés sont confrontés à une réalité complètement différente, mais tout aussi importante », affirme celle qui veut aussi s’assurer que chaque parent trouve une place dans un service de garde.

« Ces réalités me touchent directement et ce sont des dossiers qui me tiennent à cœur ».

Cindy Germain est convaincue que c’est en s’assoyant à la table du conseil qu’elle aura le pouvoir nécessaire pour mettre en place les structures essentielles pour permettre à toutes les familles d’avoir une vie de qualité. Que ce soit par l’offre de services de loisirs abordables, en favorisant du logement accessible, en bonifiant l’offre de transport collectif ou encore en s’assurant d’améliorer les offres de service en lignes.

Le développement durable comme priorité

Quant à Simon Sesto Cifola, il s’est établi à Boisbriand en 2019 après avoir passé la majeure partie de sa vie à Rosemère. Il convoite le district 2 – Dugué.

« J’ai appris à connaitre et à apprécier cette Ville. C’est pourquoi j’entends mettre mon énergie et mes connaissances au service des citoyens », a-t-il déclaré, motivé notamment par sa volonté et son intérêt de participer et de contribuer au bon développement durable de la Ville, dans le respect de la nature, dit-il, pour ainsi offrir une meilleure qualité de vie aux Boisbriannais.

Étant bien conscient qu’un rôle au sein d’un gouvernement municipal permet « une plus grande proximité avec les citoyens » et que l’impact des décisions prises est beaucoup plus direct sur leur quotidien, Simon Sesto Cifola désire profiter du privilège que lui conférera un poste au conseil municipal pour répondre concrètement et directement aux besoins de la population.

Les deux candidats adhèrent aux valeurs du regroupement « La démocratie s’active à Boisbriand » qui propose un ensemble de candidats indépendants. Ceux-ci annoncent aussi qu’ils font confiance et se rangent derrière Christine Beaudette et entendent lui apporter leur appui. Ils invitent les citoyens à s’abonner à la page Facebook La Démocratie s’active à Boisbriand afin de pouvoir suivre les candidats indépendants et échanger avec eux dès cet automne.