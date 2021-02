Des valentins pour les vétérans

Le député de Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole du Bloc Québécois concernant les anciens combattants, Luc Desilets, est fier d’avoir coordonné la campagne «Des valentins pour les vétéranes et les vétérans» du Québec en collaboration avec d’autres députés bloquistes.

Le projet consistait à faire fabriquer par des jeunes et des volontaires de chaque circonscription participante des valentins qui seraient ensuite remis aux vétérans des différentes associations locales.

«Cette campagne qui existe depuis 1989, initiée par la chroniqueuse Ann Landers, a revêtu une saveur toute québécoise cette année en prenant la coordination de l’envoi de valentins à nos vétéranes et vétérans du Québec. Il s’agissait d’une formidable occasion d’apporter un peu de joie et de support à ces derniers, et ce, à travers le Québec, avec l’aide des députés qui ont participé. Je les remercie d’ailleurs d’avoir participé dans le projet avec nous», a souligné Luc Desilets.

Il est connu que de nombreux vétérans vivent de l’isolement d’une manière encore plus accrue en raison de la COVID-19. Ce projet a pour objectif principal d’apaiser cette solitude et de leur démontrer de la reconnaissance pour ce qu’ils ont fait et sacrifié pour nous.

Dans Rivière-des-Mille-Îles, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la MRC Deux-Montagnes et la Maison des jeunes (MDJ) Sodarrid de Boisbriand ont participé à la fabrication des valentins. Une cinquantaine de cartes ont été créées par des jeunes fréquentant ces organismes. À cela s’ajoutent les créations volontaires de citoyens de la région.

«Nous sommes heureux d’avoir pu amorcer ce qui, nous l’espérons, deviendra une belle habitude pour la Saint-Valentin. Les messages de joie, de reconnaissance et d’amour sont d’autant plus appréciés en cette période de pandémie», a mentionné M. Desilets.