Des travaux de maçonnerie patrimoniale pour la Maison Lachaîne

La Ville de Sainte-Thérèse entamera des travaux de maçonnerie patrimoniale dès le mois de juin à la Maison Lachaîne, située au 37, rue Blainville Ouest. En janvier 2020, la Ville apposait un filet protecteur sur l’un des murs de l’édifice afin de sécuriser la maçonnerie qui la recouvre à la suite d'une recommandation d’un architecte spécialisé. Les travaux à venir viennent compléter les besoins qui avaient été dénotés.

«Ce bâtiment emblématique situé au Village de Sainte-Thérèse est cité à titre d’immeuble patrimonial depuis 2016. Il accueille tout au long de l’année les citoyens lors d’activités et d’événements culturels. Il est de notre devoir de veiller à son entretien dans le respect de son architecture unique», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les travaux prévus comportent les éléments suivants: refaire plusieurs joints de mortier; retirer le filet qui avait été installé en janvier 2020 afin d’éviter que certaines pierres ne tombent, pour ensuite retirer diverses pierres en nettoyant l’espace créé, afin de les repositionner à leur endroit d’origine et refaire le mortier; faire des percées exploratoires afin d’évaluer si le mortier est en fin de vie utile à d’autres endroits; et refaire les cheminées et les solins du toit.

Le contrat d’une valeur de 96 000 $ pour la mise en oeuvre des travaux a été octroyé lors de la séance du conseil municipal du 3 mai au Groupe Atwill-Morin inc., un entrepreneur spécialisé en restauration de bâtiments patrimoniaux.

La Maison Lachaîne fait partie du riche patrimoine bâti de Sainte-Thérèse. Les citoyens sont invités à en apprendre davantage sur les sites et bâtiments patrimoniaux de la Ville en visitant le [www.sainte-therese.ca] > Ville > Histoire et patrimoine.