Des résidents s’impatientent

En juin 2020, le Nord Info publiait un article à l’effet que des frênes ceinturant la résidence Jardin des Sources à Sainte-Thérèse étaient attaqués par l’agrile et devaient être abattus. Or, il semble que d’autres frênes n’aient pas survécu et qu’ils devront être déracinés. Quant à la replantation promise, elle n’a toujours pas été réalisée.

« ll n’y a toujours pas d’action prise de la part de la résidence Jardin des Sources sur la replantation des arbres abattus l’an passé. Je me demande si la Ville a fait un deuxième suivie ce printemps étant donné qu’à l’automne passé la direction de la résidence avait donné comme raison la COVID-19 pour ne pas pouvoir faire la replantation », se demande cette résidente.

En effet, le 10 juin 2020, Claude-André Mayrand, porte-parole du Jardin des Sources affirmait, alors en pleine pandémie, que la priorité était évidemment accordée à assurer la sécurité des résidents et que le dossier des arbres « reviendrait à l’agenda une fois la crise terminée ».

À la Ville de Sainte-Thérèse, on nous disait alors qu’une démarche avait été entamée avec le propriétaire de la résidence puisque celui-ci est responsable des frênes situés sur son terrain. On disait en outre que l’on s’assurerait que la réglementation municipale en matière d’entretien/abattage et remplacement d’arbres soit respectée.

Nouveau programme

Questionnée à ce sujet, la Ville de Sainte-Thérèse nous a d’abord répondu que ce dossier était toujours en cours de discussions avec la résidence du Jardin des Sources.

« La Ville réitère qu’elle s’assurera de faire respecter la réglementation. À ce moment, elle ne peut commenter davantage le dossier », a répondu la porte-parole Mélissa Collins.

Le lendemain, dans un communiqué de presse acheminé au Nord Info par la Ville de Sainte-Thérèse, on pouvait toutefois y lire qu’étant donné que « l’agrile du frêne est un fléau qui touche de nombreux arbres sur le territoire thérésien, et ce, depuis de nombreuses années », qu’un nouveau programme était mis en place. Ce dernier permettra aux citoyens de remplacer gratuitement un frêne abattu sur leur terrain en raison de l’agrile du frêne, par un arbre d’une autre essence.

« Ce programme permettra de maintenir le couvert forestier de la ville, un concept important pour la préservation de l’environnement. Rappelons que la présence d’arbres permet de réduire les îlots de chaleur et d’améliorer la qualité de l’air, contribuant à accroître la qualité de vie générale des citoyennes et des citoyens! », a mentionné la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Pour en bénéficier, les Thérésiens devront tout d’abord se procurer un permis gratuit pour abattre l’arbre. La demande de permis se fait en ligne, elle doit inclure une photo démontrant que l’arbre est atteint de la maladie, ainsi que le certificat de localisation indiquant son emplacement. Les citoyens ayant fait une demande de permis d’abattage en 2019 et en 2020 seront également éligibles au programme.

Les citoyens recevront ensuite leur nouvel arbre lors d’une journée de distribution qui se tiendra annuellement. La première aura lieu cet automne et les propriétaires détenant un permis d’abattage seront contactés pour s’y rendre.

Tous les détails concernant le programme de remplacement de frênes abattus et les demandes de permis d’abattage d’arbre sont disponibles au www.sainte-therese.ca > Environnement > Arboriculture.