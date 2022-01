Des propos d’Éric Westram sont critiqués par le Collectif Avenir Rosemère

À la suite des élections municipales de novembre 2021 qui ont permis au maire Éric Westram de renouveler son mandat, l’équipe du parti d’opposition dénonce certains comportements du conseil municipal actuel. Dans un communiqué envoyé récemment au journal, les membres du Collectif Avenir Rosemère soulèvent entre autres, que l’administration actuelle manque d’éthique.

« Le Collectif Avenir Rosemère trouve important de faire un retour sur certains propos tenus et se questionne sérieusement sur la volonté du conseil actuel à respecter le Code d’éthique et de déontologie des élu.es de la Ville de Rosemère », peut-on lire dans le communiqué. Pour appuyer cette idée, l’équipe du parti revient sur certains propos tenus lors de la séance du conseil municipal du 22 novembre.

Par exemple, il est indiqué que le maire aurait discrédité et porté une accusation sans fondement envers le chef du parti, M. Pierre-André Geoffrion, en insinuant que des propos déplacés avaient été écrit à son sujet sur la page Facebook du Collectif Avenir Rosemère. Plus précisément, M. Westram mentionnait qu’il était écrit qu’il « avait mangé toute une claque » à la suite des élections. « Il a plutôt été écrit que son administration avait reçu une sévère leçon », est-il expliqué dans le communiqué.

De son côté, Éric Westram maintient la véridicité de cette déclaration. « C’était carrément indiqué que Westram a mangé toute une claque. Ce n’est pas M. Geoffrion qui a fait le commentaire, mais je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il permettait de véhiculer ce genre de commentaire. Je ne trouvais pas ça très classe », précise le maire de Rosemère.

D’une autre part, le communiqué dénonce l’affirmation du maire disant que les cinq membres démissionnaires du Comité Citoyen en Environnement étaient trop empressés à faire changer certains comportements. « La résistance aux changements fait partie d’un processus normal qui doit être anticipé et géré. Il est inadmissible de ne pas avoir profité de l’expertise significative de ces cinq membres en environnement et développement durable à une époque marquée par la crise climatique », développent les membres du Collectif.

« Ces gens-là, malgré leurs bonnes intentions, n’étaient pas prêts à attendre le temps que ça prend d’assimiler une information et c’est pour cette raison que certains d’entre eux ont démissionnés », considère M. Westram.

De plus, l’équipe du Collectif Avenir Rosemère déplore que et considère qu’il est inacceptable que l’OBNL Rosemère Vert ne soit toujours pas reconnu par la ville. « Il y a un lien tout-à-fait clair à faire entre le Collectif Avenir Rosemère et Rosemère Vert. Il ne faut quand même pas penser qu’on va accepter un OBNL qui est une sous-organisation d’un parti politique », répond M. Westram.