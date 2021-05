Des produits à base de poulet désossé visés par un rappel

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise IGA extra La Seigneurie Blainville inc., située au 9, boulevard de la Seigneurie Est, à Blainville, avise la population de ne pas consommer les produits «Poulet cuit désossé» et Tortillas au poulet (tort lanière poul tx 1 un)» emballés le 6 mai, car des résultats d'analyse démontrent que ces produits sont impropres à la consommation.

Les produits qui font l’objet de la présente mise en garde ont été emballés le 6 mai 2021 et ont été offerts à la vente uniquement à l’établissement mentionné ci-dessus. Ils étaient conditionnés dans des barquettes de plastique noires recouvertes d’un couvercle transparent. Ils étaient offerts à l’état réfrigéré. L’étiquette des produits comporte, outre leur dénomination, les mentions « IGA extra Famille Girard Blainville », « Cuisiné ici-même » et « C’est prêt ».

L’exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l’un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Il est à noter qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.