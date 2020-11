Des poinsettias en soutien à l’Atelier Altitude

L'Atelier Altitude lance sa campagne de poinsettias 2020. Placée sous la présidence d'honneur du député de Blainville, Mario Laframboise, cette collecte de fonds vise à maximiser les services offerts par cet organisme, qui travaille auprès d'adultes qui vivent une déficience intellectuelle.

«Notre mission est de permettre à la personne vivant avec une déficience intellectuelle de vivre une situation de vie normalisante, de s’épanouir en lui offrant un lieu quotidien d’apprentissage, de créer et maintenir des relations sociales adéquates et harmonieuses et de développer son plein potentiel d’habiletés manuelles en la valorisant et en lui inculquant l’esprit d’initiative et de persévérance», explique la coordonnatrice, Sandra St-Jean, par voie de communiqué.

La campagne de poinsettias revêt une grande importance pour l’organisme, puisque les sommes ainsi amassées permettent de soutenir sa mission et également de faire vivre aux participants des activités spéciales à l’extérieur de l’environnement quotidien de l’atelier.