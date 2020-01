Complexe sportif à Lorraine: Des pétitions circulent

La nécessité de construire un complexe sportif à Lorraine n’est plus à démontrer. On a qu’à aller faire un tour à l’aréna, y constater l’état de vétusté de l’endroit, pour réaliser que la situation urge.

En marge de ce dossier, deux pétitions sont apparues en ligne un peu avant la période des Fêtes. La première, intitulée «Trouver le meilleur endroit pour le développement d’un nouveau pôle d’activités sportives» est adressée à l’administration municipale. Lancée par un citoyen de Lorraine, le 7 décembre, et signée par 1 051 Lorrains, au moment d’écrire ces lignes, elle demande ni plus ni moins qu’une consultation publique soit tenue sur le développement, en lieu du golf de Lorraine, d’un aréna et d’une piscine, et ce, avant de poursuivre le développement d’un projet de complexe sportif au parc Lorraine.

«On parle ici d’une vraie consultation publique, lance l’un des promoteurs du projet de développement du golf. Pas un sondage Facebook ou une consultation téléphonique comme la Ville a fait en novembre, alors que personne n’était au courant de ce projet de développement.»

Pour cet intervenant, ça n’a aucun senssens de construire un aréna au parc Lorraine, «en plein quartier résidentiel» , dit-il.

«Le golf est appelé à fermer. Les clients se font de plus en plus rares et les propriétaires (la famille McLean) n’ont pas de relève. Il est clair qu’il faut trouver une autre vocation au club de golf. Et ce n’est pas vrai que les impacts fiscaux d’un complexe sportif au parc Lorraine seront nuls!»

«Dites oui au projet de mini-complexe!»

La seconde pétition, mise en ligne le 11 décembre par l’Association de hockey mineur Lorraine-Rosemère et Patinage des Mille-Îles, invite les citoyens à signer la pétition: «Dites oui au projet de mini-complexe sportif de la Ville de Lorraine» , afin de supporter la Ville de Lorraine. La pétition avait déjà recueilli 1 776 signatures au moment d’aller sous presse. Les signataires proviennent toutefois d’un peu partout dans la MRC et d’ailleurs au Québec.

«Nous savons que la Ville doit déposer prochainement une demande de subvention gouvernementale et que sans cette subvention, écrit-on dans le libellé de la pétition, il n’y aura pas de mini-complexe sportif» .

En marge de ce projet, que l’on souhaite voir aboutir au parc Lorraine, où les élèves des écoles Le Carrefour et Le Tournesol de même que les associations sportives pourront en profiter, une piscine doit aussi y être aménagée.

«Les gens sont tout mêlés, ajoute le promoteur. Deux pétitions, un sondage en ligne et la Ville prend les réponses qu’elle veut bien entendre et qui font son affaire. C’est grave ce qui se passe!»

Le mini-complexe toujours dans les plans

À Lorraine, le maire Jean Comtois réitère que selon le conseil, le meilleur endroit pour ériger un mini-complexe sportif est au parc Lorraine. Le terrain appartient à la Ville et 66 % du projet serait subventionné par les paliers gouvernementaux.

«Nous travaillons sur ce dossier ardemment en y mettant beaucoup d’efforts. La demande de subvention sera envoyée à la fin de janvier ou au début de février et l’un des critères pour l’obtenir est d’être propriétaire du terrain» , soutient M. Comtois, rappelant que les terrains de soccer, de volleyball de plage et de pétanque, de même que les jeux d’eau et le «skate park» sont déjà aménagés au parc Lorraine et qu’il serait donc naturel d’y ajouter un aréna et une piscine. Le projet en est un d’envergure puisqu’on estime à 19 M$ le coût de son aménagement.

«Le projet n’aura pas d’incidence sur le compte de taxes des citoyens, promet Jean Comtois. Une campagne de sociofinancement sera bientôt lancée. Les gens pourront faire des dons pour le mini-complexe. La différence (environ 6 M$) sera payée en règlement d’emprunt que nous rembourserons à même le budget d’opération du mini-complexe.»

C’est en juillet prochain que nous saurons si Lorraine est parmi les chanceuses à être subventionnées.