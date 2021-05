Des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme s’impliquent dans la communauté

Depuis octobre 2019, les participants du plateau de travail le Tremplin du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides créent des matelas de sol à l’aide de sacs de lait. Un bel accomplissement pour ces personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui, ainsi, viennent en aide aux sans-abris de la région.

Issu de la collaboration entre le CISSS des Laurentides, la Société de l’Autisme des Laurentides et d’un travailleur de rue pour la distribution des matelas, ce projet tient compte des habiletés et des intérêts des participants. En effet, les personnes ayant un TSA apprécient généralement les tâches répétitives et structurées. En leur expliquant la logique derrière le découpage des sacs de lait, l’assemblage à l’aide de noeuds et le tissage qui forme le matelas, ceux-ci peuvent visualiser le résultat final et comprendre toute l’utilité du matelas. Ils trouvent, par le fait même, un grand intérêt pour le travail.

«Trois cents sacs de lait sont nécessaires pour créer un matelas. Les participants ont travaillé fort pour offrir trois matelas à des adultes sans-abris de la région. Le fait de savoir qu’une personne sera heureuse et n’aura pas froid, grâce à un matelas qui est imperméable et isolant, est une grande source de motivation pour ces usagers. Tout le monde peut contribuer à rendre sa communauté meilleure et les participants du plateau de travail le Tremplin le démontrent souvent par leurs belles réalisations», souligne le président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides, Jean-Philippe Cotton.

Les sacs de lait ont été amassés en grande partie avec l’aide du Centre de la petite enfance Les Croquignoles, situé à Blainville.

Aucun système de collecte de sacs n’est en place pour le moment. Le projet est en parallèle avec la mission du plateau de travail le Tremplin qui consiste à effectuer des tâches de travail en partenariat avec divers commerçants et le CISSS des Laurentides.

Pour participer à ce plateau de travail

Enfin, les usagers atteints d’un trouble du spectre de l’autisme recevant des services du CISSS des Laurentides peuvent signifier à leur intervenant pivot leur intérêt à participer à ce plateau de travail. Ceux qui ne reçoivent pas les services du CISSS des Laurentides et souhaitant s’inscrire au plateau de travail doivent d’abord faire une demande de service par le site Internet [santelaurentides.gouv.qc.ca] (à la section déficience physique, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et réadaptation physique).