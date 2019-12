Des personnalités inspirantes sont honorées à Blainville

Dans l’objectif de souligner la contribution exceptionnelle de citoyennes et citoyens dans divers secteurs d’activités, la Ville de Blainville a tenu récemment sa 23e édition du gala de l’Ordre du mérite blainvillois et la 4e cérémonie d’intronisation du Panthéon des sports.

«La Ville de Blainville a créé l’Ordre du mérite blainvillois en 1987. C’est la plus haute distinction décernée par la Ville. Elle vise à reconnaître et à faire connaître la contribution exceptionnelle de citoyennes et de citoyens dans plusieurs secteurs d’activités, tant pour leurs actions que pour leur engagement soutenu dans la communauté», a déclaré le maire Richard Perreault.

Membres émérites de l’Ordre

Le jury a décerné la plus haute distinction de l’Ordre du mérite blainvillois à deux citoyens aux parcours remarquables.

Gilles Daviault (hommage posthume)

Président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins locale pendant 35 ans, il a joué un rôle important dans le regroupement des succursales qui ont donné naissance à la Caisse Desjardins de l’Envolée. Sous la présidence de M. Daviault, Desjardins a multiplié les dons et soutiens à diverses organisations de Blainville.

Laurent Martineau

Leader et gestionnaire reconnu, il préside le conseil d’administration de Moisson Laurentides depuis 2011 et supervise avec brio le projet de relocalisation de l’organisme et la campagne de financement qui en découle. Rassembleur et ambassadeur hors pair de l’organisation, il sait mobiliser les bénévoles.

Fleurons de l’Ordre

Manon Blanchette

Impliquée depuis 2003 avec l’Association de hockey mineur de Blainville, elle a occupé diverses fonctions, s’investissant notamment dans le poste de registraire pour lequel elle a été reconnue pour son professionnalisme et sa rigueur.

Francis Boulay

D’abord entraîneur avec les Bastions à partir de 2003, il a occupé plusieurs postes administratifs à l’Association de hockey mineur de Blainville, avant de présider la ligue des Laurentides. Il est membre du Temple de la renommée de la région.

Lauriers de l’Ordre

Jacques Beauregard

Bénévole actif dans les milieux sportif et scolaire, il a contribué à l’implantation du pickleball à Blainville, une activité qui connaît un essor important. Son travail est pour beaucoup dans la croissance de cette activité et de l’offre en infrastructures.

Palme d’or

La Palme d’or reconnaît l’engagement d’une entreprise dans la communauté blainvilloise et son soutien à l’action bénévole.

Genacol

Entreprise qui crée et distribue des produits de santé dans plus de quarante pays, Genacol a les pieds bien ancrés dans la réalité blainvilloise. Son soutien à des causes, à des évènements et à des clientèles spécifiques ne se compte plus. De plus, ses dirigeants s’impliquent généreusement dans plusieurs organismes locaux. Genacol est sans contredit un citoyen corporatif exemplaire.

Panthéon des sports

Catégorie bâtisseur

Luc Lalonde

D’abord bénévole à l’Association de soccer de Blainville, c’est principalement dans le développement du curling que ce bâtisseur s’est démarqué. À titre d’entraîneur, il a mené des équipes juniors dans diverses compétitions et pendant neuf ans, il a formé des jeunes, en plus de diriger des équipes aux Jeux du Québec. Il a également entraîné des joueuses seniors pour le Championnat canadien. Impliqué au Club de curling de Rosemère, seule organisation de ce type dans la région, il contribue à la formation de la relève des entraîneurs.

Catégorie athlète

Philippe Sauvé

Ce gardien de but a joué son hockey novice à Blainville avant de compléter son parcours mineur avec l’équipe élite les Seigneur-des-Mille-Îles et de rejoindre les Régents LLL dans le Midget AAA. Sélectionné par l’Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a su néanmoins conserver son appartenance blainvilloise. Repêché par l’Avalanche du Colorado, il a disputé des matchs avec cette équipe et d’autres formations de la Ligue nationale de hockey et a terminé sa carrière en Europe. Il est aujourd’hui agent de joueurs.

Aleksandra Wozniak

Fille d’immigrants polonais ayant élu domicile à Blainville, Aleksandra a commencé à jouer au tennis à 3 ans. Avec l’appui de sa famille et grâce à son talent et à sa détermination, elle a remporté son premier tournoi professionnel en 2008, une première pour une Québécoise. Elle est rapidement passée de la 85e place à la 45e au classement mondial, du jamais vu pour une joueuse de chez nous. En 2009, elle a atteint le 21e rang, son meilleur classement en carrière. Elle s’est retirée de la compétition en 2018 et forme maintenant la relève. Les terrains de tennis du Parc équestre porteront désormais son nom.