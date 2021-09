Des organismes de Mirabel reçoivent un coup de main financier

Dans le cadre du premier cycle de financement de l’initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS), le pôle régional philanthropie Lanaudière, Fondation Laurentides et Philanthropie Outaouais ont annoncé, le 2 août dernier, un financement de 380 812$ afin de soutenir 16 organismes, dont deux à Mirabel.

L’Association des maisons des jeunes de Mirabel ainsi que l’Agora jeunesse de la MDJ pourront bénéficier de ce financement.

Le pôle régional couvre les territoires de trois régions administratives, soit Lanaudière, les Laurentides et l’Outaouais. Grâce à l’enveloppe de 31 millions de dollars de l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour l’ensemble du Canada, le gouvernement du Canada avec Fondations communautaires du Canada bâtit des espaces plus sécuritaires et assure une meilleure qualité de vie aux gens d’ici, en aidant les collectivités à s’adapter aux défis posés par la COVID-19.

L’initiative est conçue pour financer des projets admissibles relevant de trois thèmes principaux : la création d’espaces publics sécuritaires et dynamiques, l’amélioration des options de mobilité et les solutions numériques. La dernière année aura démontré l’importance de communautés fortes et résilientes. Le gouvernement en a pris acte en créant l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS).

Les projets financés dans les régions du « Pôle régional Zone 1 »; Philantropie Lanaudière, Fondation Laurentides et Philantropie Outaouais permettront de renforcer les liens qui unissent ces trois communautés.

Voici la liste des organismes subventionnés dans leur région respective :

Laurentides : Loisirs Laurentides, Affichage uniforme des centres de plein air laurentiens (Saint-Jérôme), Association des maisons des jeunes de Mirabel, l’Agora jeunesse de la MDJ : ton espace de liberté (Mirabel), Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge, Un parc ADOSrable (Nominingue), Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, Aire de télétravail, de repos culturel et social

Lanaudière : Réaménagement de la zone du vieux moulin (Sainte-Émelie-de-l’Énergie), Association des travailleurs et des travailleuses accidentées (Jolimont, Rawdon), Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière (Mascouche), Municipalité de Sainte-Julienne, Forêt nourricière du parc Boisé-du-Parc (Sainte-Julienne)

Outaouais : Municipalité de Montebello, bouger pour s’évader…, Cyclo-Limo inc, Soyons Soyons solidaire de leur solitude (Saint-André-Avelin), Explorateurs de la Basse-Lièvre, Réflexion du Sentier Nottaway (Notre-Dame-de-la-Salette), Municipalité de Ripon, Création d’un espace communautaire en site extérieur (Ripon), Les Serres urbaines Notre-Dame, Jardin urbain du Vieux-Gatineau (Gatineau), Canadian Parks and Wilderness Society – Ottawa Valley Chapter, Connecting the community to the Dumoine River Watershed (Gatineau)

En offrant un financement de 5000$ à 250 000$ pour chacun des organismes ci-haut mentionnés, l’Initiative pour des collectivités en santé vise à soutenir les efforts locaux en vue de développer des solutions d’infrastructure à petite échelle et des programmes ou des services pour les collectivités aux quatre coins du Canada. Qu’il s’agisse de pistes cyclables temporaires, de jardins communautaires, d’installations artistiques, de points d’accès Wi-Fi ou d’autres programmes et services, les Canadiens veulent pouvoir travailler, se divertir et étudier dans des collectivités sécuritaires, vivantes et inclusives.