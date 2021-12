Des nouvelles bornes de recharge au IGA extra Daigle

En collaboration avec le Jour de la Terre Canada, le IGA extra Daigle de Boisbriand inaugurait le 7 décembre ses dix nouvelles bornes de recharge rapides pour les voitures électriques. Ainsi, les détenteurs de véhicules électriques ou hybrides pourront recharger leur voiture le temps de faire leur épicerie.

« C’est important pour nous d’être avant-gardiste et c’est là qu’on s’en va au Québec. Même au municipal, c’est l’orientation qu’on se donne de réduire les émissions de gaz à effet de serre », lance Charles Gingras, co-propriétaire du IGA Extra Daigle du Faubourg Boisbriand. Parmi les dix bornes qui ont été installées, huit sont des bornes Super Charger Tesla et deux d’entre elles font partie du programme RechargÉco. Ces bornes de recharge rapides permettront dorénavant aux automobilistes de recharger leur véhicule en seulement 20 minutes.

La mairesse de Boisbriand était présente à l’inauguration des nouvelles bornes pour souligner les différentes implications dans la région pour le bien de l’environnement. « Tout le monde souhaite faire de son mieux pour l’environnement. On l’a vu par le passé avec la récupération d’eau et maintenant ça continue avec l’installation de bornes de recharge. C’est tellement inspirant comme implication », soutient Christine Beaudette.

Les bornes RechargÉco

Avec RechargÉco, le Jour de la Terre Canada a mis sur pied un programme accessible 24 heures sur 24 qui a pour but de démocratiser le passage au véhicule électrique en misant sur une expérience client bonifiée. RechargÉco est compatible avec tous les modèles de voitures électriques et permet aux utilisateurs de recharger leur véhicule tout en faisant leur épicerie. Des adaptateurs sont en effet disponibles au comptoir de courtoisie pour les propriétaires de Tesla. De plus, l’application mobile du programme permet aux usagers d’être notifié une fois la recharge terminée.

Puis en rechangeant son véhicule avec une borne RechargÉco le 22 de chaque mois, le montant total de la charge est versé à un organisme de charité local. Avec les bornes récemment installées au IGA extra Daigle de Boisbriand, les revenus iront aux Services d’entraide le Relais.

RechargÉco fait partie d’un réseau de 100 bornes de recharge rapides pour les voitures électriques qui seront installées dans les stationnements de 50 marchands IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus sur le programme, consultez le site internet www.rechargeco.org.