Des endroits enchanteurs à deux pas de la maison

Les familles laurentiennes, les férus de la saison hivernale et de ses sports, n’ont pas besoin d’aller bien loin afin de dénicher des endroits et des activités extérieures. Voici une liste de trois parcs où l’on propose, par exemple, des sites de patinage, de glisse et de ski de fond, en plus de rendez-vous saisonniers et thématiques.

Parc du Domaine-Vert

À cet endroit situé à Mirabel, il est possible de faire de la raquette, du ski de fond, du patinage, du fatbike et de la glisse, alors que l’on y offre, en plus, une boutique de location d’équipement et des journées thématiques.

Les maisonnées de la région sont d’ailleurs invitées à participer à la journée Actineige 2020, qui aura lieu le dimanche 12 janvier prochain. Il s’agit ici d’un événement qui se déroulait dans les parcs et centres de plein air à travers la région dans les années passées. Cette journée a pour but de faire sortir dehors les grands comme les petits afin de découvrir de nombreuses activités physiques en nature.

En outre, les fameuses soirées aux flambeaux sont de retour en 2020, pour une 10e édition sur le site. Il est possible d’aller à la découverte du Parc du Domaine-Vert, afin d’y pratiquer vos activités de plein air préférées, et cela, grâce à des installations parsemées de centaines de flambeaux. Plusieurs nouveautés pour cette édition bien spéciale.

Pour plus d’informations: [https://domainevert.com/].

Bois de Belle-Rivière

Ce parc mirabellois, régional et éducatif offre son lot d’activités. Il est possible de patiner sur un sentier de glace en forêt, long de 2,5 km, ainsi que sur une patinoire de grandeur réglementaire pour les amateurs de hockey. En outre, les férus de ski de randonnée peuvent profiter du grand air. Il est tout à fait possible d’y faire de la raquette hors piste et de la glissade, sur une butte d’une hauteur d’une vingtaine de mètres.

Des activités quatre saisons sont également disponibles: randonnées pédestres, observation des oiseaux, location de refuges et ainsi de suite.

Pour plus d’informations: [https://boisdebelleriviere.com].

Rivière du Nord

Plus au nord, à Saint-Jérôme, on retrouve un autre parc régional, soit celui de la Rivière-du-Nord. Comme pour les précédents, il est possible de pratiquer plusieurs sports et activités, comme la marche sur la neige, le ski de fond, la raquette, en plus d’observation d’oiseaux et de marche sur un sentier des arts et un circuit historique comprenant 13 panneaux relatant l’histoire du parc. Il est ainsi possible de se dégourdir les jambes, en famille, sur quelques dizaines de kilomètres.

Pour plus d’informations: [http://parcrivieredunord.ca].