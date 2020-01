Des écoles de la CSSMI auront des fontaines intelligentes

Avec une remise de 60 000 $ de la Caisse Desjardins du Secteur de l’enseignement des Basses-Laurentides à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), les deux organisations sont fières d’annoncer leur projet commun de développement durable, soit l’installation de fontaines intelligentes dans les écoles de la commission scolaire.

Ces fontaines faciliteront l’utilisation des bouteilles réutilisables pour les élèves et le personnel, et accéléreront l’abandon des plastiques à usage unique. «La CSSMI fait de l’environnement une de ses priorités autant au niveau pédagogique que dans les décisions administratives. Nous sommes heureux de l’initiative de ce partenaire qui est un geste concret pour l’environnement dans nos établissements», annoncent Paule Fortier, présidente de la CSSMI et Eric Boudreault, président de la Caisse.

Ce projet est possible, entre autres, par l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse, une forme de ristourne collective, votée par les membres en assemblée. Il s’agira d’ailleurs d’un des derniers projets du genre de la Caisse Desjardins du Secteur de l’enseignement des Basses-Laurentides avant son regroupement avec la Caisse Desjardins de l’Éducation.

«Ce partenariat avec la commission scolaire nous permet de laisser un héritage concret qui, un geste à fois, aura un bel impact. C’est exactement dans l’esprit de Desjardins de miser sur les petites étapes qui finissent par faire toute la différence, comme en épargne ou en développement durable», souligne Daniel Trépanier, directeur général de la Caisse.

L’identification des écoles où seront installées les premières fontaines se fera par un concours ayant pour thème le développement durable. Les détails seront connus sous peu.