Des déchets qui dérangent

Des centaines de pneus, visibles de Google Earth, de même que des déchets de plastique jonchent le sol dans ce qui semble être un dépotoir à ciel ouvert observé à l'extrême nord-est du Plan Bouchard, à Blainville, au sud de la ligne à haute tension d'Hydro-Québec.

C’est un cycliste qui a aperçu ce dépôt d’ordures et de matières polluantes après avoir emprunté la nouvelle piste cyclable La Seigneurie des Plaines qui a contacté le journal.

La Seigneurie des Plaines, inaugurée en juin 2020, relie, sur 21,5 kilomètres, la ville de Sainte-Anne-des Plaines à Blainville et Terrebonne. Elle présente plusieurs attraits uniques, dont le secteur de la grande tourbière à Blainville, la rivière Mascouche et le ruisseau La Corne. Elle traverse par ailleurs la forêt du fief Sainte-Claire vers Terrebonne en plus de permettre l’accès aux circuits du patrimoine gourmand et bâti mis de l’avant par la MRC Thérèse-De Blainville. Disons que ce tas de matières non décomposables jurent avec le paysage.

« Vous pouvez contempler l’ampleur des dégâts sur place, mais il y en a tellement qu’ils sont visibles ! », s’insurge le cycliste qui a communiqué avec le journal après avoir entamé des démarches auprès du ministère de l’Environnement et de la Ville de Blainville afin qu’on y fasse un grand ménage, démarches qui pour le moment se sont avérées vaines.

Légalement, Québec n’y peut rien

Notre sonneur d’alarme a en effet communiqué avec le ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour signaler la présence de ces matières résiduelles dans un champ. Bien qu’on ait confirmé qu’il s’agit bel et bien d’un dépotoir à ciel ouvert, on lui a répondu ne pouvoir rien faire.

« Le ministère de l’Environnement est intervenu à de multiple reprises dans le passé. Malheureusement, nous ne pouvons légalement exigé le retrait des matières résiduelles qui y sont présentes », a répondu Nathalie Tardif du MELCC.

Elle a ajouté que le Centre de contrôle environnemental du Québec (CCEQ) a pour mission de s’assurer du respect de la loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et de ses règlements, mais qu’à ce jour, « les interventions réalisées n’ont pu démontrer de manquement à la LQE. Considérant que le MELCC s’est déjà penché sur cette question, aucune nouvelle intervention ne sera effectuée à moins qu’il y ait de nouvelles activités ou travaux sur le site qui serait en manquement à la loi sur la qualité de l’environnement ».

Le cycliste s’est aussi tourné vers la Ville de Blainville. On lui a notamment confirmé qu’il s’agit d’un ancien dépotoir appartenant à la compagnie Balayage Blainville, une entreprise qui selon le Registre des entreprises, n’est plus en activités depuis 2012.

« La Ville est en discussion avec le propriétaire et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en ce qui concerne les matières qui sont visibles de la nouvelle piste cyclable La Seigneurie des Plaines. Nous espérons que ces pourparlers pourront contribuer à régler la problématique dans les meilleurs délais possibles. »