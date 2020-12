Des cours prénataux en ligne au CISSS des Laurentides

En raison de la deuxième vague de la COVID-19, qui oblige l’arrêt des cours prénataux offerts en groupe, les sages-femmes de la Maison de naissance de Blainville et des infirmières du service de périnatalité à domicile du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides ont collaboré afin de créer cinq formations virtuelles pour préparer les couples à la transition vers la parentalité.

Disponibles au [www.santelaurentides.gouv.qc.ca], ces vidéos sont des formations qui s’ajoutent aux suivis de grossesse individuels, lesquels se poursuivent sur rendez-vous aux installations du CISSS. Elles fournissent aux futurs parents une panoplie d’informations et de conseils à propos de: devenir parent, la préparation à l’accouchement, la gestion de la douleur et l’allaitement.

«Il est de notre responsabilité de garder le lien avec les futurs parents malgré la pandémie actuelle. Les cours prénataux sont une richesse pour informer, préparer et accompagner les couples dans cette belle transition de leur vie. L’accès virtuel est un outil qui permet aux équipes de continuer d’offrir ces services», mentionne la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Le CISSS de Laurentides invite les futurs parents à visionner les cours prénataux en ligne, sous l’onglet « grossesse et accouchement / informations prénatales». Du même coup, il est possible de profiter de cette visite virtuelle pour découvrir l’ensemble de la documentation disponible sur le sujet de la parentalité.

«La naissance d’un poupon est un moment à la fois merveilleux et rempli de défis. Nous espérons que ces capsules d’information et cours prénataux en ligne aident les futurs parents à se sentir en confiance et prêts à vivre chaque nouvelle étape de la grossesse et de l’arrivée de leur enfant», fait valoir Mme Landry.