Des citoyens de Bois-des-Filion sont exaspérés

Un parc à chiens situé sur le territoire de Lorraine, à la limite de Bois-des-Filion, dérange. Les citoyens sont tellement exaspérés qu’ils ont faits circuler une pétition qui a été déposée aux villes concernées, au début d’octobre.

Signée majoritairement par des Filionois qui réside dans le secteur de la 59e avenue où a été aménagé le parc à chiens, la pétition fait état d’une « problématique majeure » engendrée par la présence de ce parc.

« Le parc fut érigé il y a quelques années par la Ville de Lorraine, sans ne jamais avoir consulté ni considéré les résidemnts avoisinants », écrit cette résidente de Bois-des-Filion « depuis 54 ans », précise-t-elle.

Depuis l’ouverture du parc il nous est impossible de profiter de nos cours extérieures pourtant aménagées pour profiter de la saison estivale. Les résidents ont choisi ce lieu pour sa quiétude et son intimité, ce qui nous a été retiré de façon totalement arbitraire », poursuit-on dans le libellé de la pétition.

Ce sont évidemment les jappements incessants et « des maîtres impuissants » face à une telle situation qui importunent les résidents qui demandent ni plus ni moins que la fermeture de ce parc ou son déménagement près de la rivière des Mille-Îles où un terrain vacant pourrait être adéquat pour ce genre d’activités.

Réponse des villes

Questionnées à ce sujet, autant la Ville de Lorraine que celle de Bois-des-Filion s’est dite préoccupée par la situation et les problèmes causés par la présence de ce parc à chiens dans un secteur résidentiel.

« Nous sommes conscients des inconvénients causés aux citoyens de Bois-des-Filion dont les résidences sont adossées ou à proximité du parc à chien de Lorraine, alors qu’aucun citoyen de Lorraine, leurs résidences étant suffisamment loin du site, ne subit de tels inconvénients », a d’abord indiqué Jean Goulet, porte-parole de la Ville de Bois-des-Filion, avant de renvoyer la balle à Lorraine.

« Nous avons toujours souligné que le choix de localisation nous semblait peu optimal à cause de la proximité du secteur résidentiel de Bois-des-Filion, mais ce choix relève exclusivement de la Ville de Lorraine car le parc est situé sur son territoire », a-t-il ajouté, précisant que la Ville de Bois-des-Filion n’avait pas été consultée au moment de l’aménagement du parc et qu’on a en outre interpelé la Ville de Lorraine à plusieurs reprises à ce sujet, et encore récemment à la suite du dépôt de la pétition.

« Nous espérons qu’une solution appropriée pourra être développée pour assurer une qualité de vie aux citoyens concernés », de dire M. Goulet.

À Lorraine, Stéphanie Bélisle, directrice des communication, a quant à elle indiqué que « plusieurs efforts ont été déployés au courant de l’été afin de conscientiser les usagers, résidents de Lorraine et de Bois-des-Filion, au respect du voisinage ».

« Une campagne de sensibilisation conjointe a d’ailleurs été mise en place par les villes de Lorraine et de Bois-des-Filion, notamment par le biais de nos infolettres respectives ainsi que par de l’affichage sur le site même du parc. Cette campagne avait visiblement porté ses fruits, un résident de Bois-des-Filion, habitant à proximité du parc canin, a d’ailleurs souligné que la situation s’était nettement améliorée », a-t-elle conclu.