Des cartes cadeaux pour les familles dans le besoin

Afin d’aider les familles blainvilloises éprouvant des difficultés financières en cette période de pandémie, le Service de police de la Ville de Blainville lance le projet «#cavabienaller» et invite la population à lui poster des cartes cadeaux d’épiceries ou de pharmacies, qu’il s’engage à remettre par la suite aux familles dans le besoin de son territoire.

Le Service de police de Blainville a ressorti sa liste de familles qui s’étaient inscrites à l’Arbre du partage, un peu avant la période des Fêtes, comme point de départ. «En voulant prendre des nouvelles de ces citoyens, a indiqué Sara Tousignant du Service de police de Blainville, nous avons réalisé que pour certain, le bas de laine se faisait de plus en plus petit! C’est là que nous avons eu l’idée».

Depuis quelques années, à la mi-novembre, les policiers de Blainville invitent les familles blainvilloises dans le besoin à venir apposer le nom de leurs enfants, de même que quelques idées de cadeaux, dans l’Arbre du partage, érigé pour l’occasion dans une aire partagée du poste de police de Blainville.

Quelques jours avant Noël, ce sont les policiers eux-mêmes, accompagnés de bénévoles et d’élus de la Ville, qui cognent aux portes des familles pour remettre les cadeaux aux enfants.

En décembre dernier, pas moins de 64 maisonnées ont profité de ce geste généreux, ce qui représente plus d’une centaine d’enfants, d’ajouter Sara Tousignant, fière de faire une différence dans sa communauté.

Pour participer, il suffit de poster une carte-cadeau d’épicerie et/ou pharmacie au Service de police de la Ville de Blainville situé au 640 boul. du Curé- Labelle, Blainville (Québec) J7C 2J2. Celles-ci seront remises aux familles dans le besoin qui ont été ciblées. Bien vouloir inscrire votre nom, adresse et numéro de téléphone sur une feuille annexée à la carte-cadeau (vos informations resteront confidentielles).