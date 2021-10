Des bourses pour récompenser la persévérance scoplaire

La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville souhaite rendre hommage et encourager les élèves de son territoire qui font preuve de persévérance et de détermination dans leur cheminement scolaire en leur offrant un coup de pouce financier.

Douze bourses de 300 $ seront décernées cet automne à des jeunes de niveau secondaire qui ont eu des difficultés scolaires, mais qui se sont démarqués par l’amélioration de leurs notes et leur effort soutenu.

Vous connaissez un jeune qui mérite d’être reconnu ?

Soumettez sa candidature en ligne au https://www.cdesjardinstdb.com/bourses avant le 26 novembre 2021.

Les critères d’admissibilité figurent sur le site.

Bonne chance à tous!