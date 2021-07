Des activités gratuites offertes dans certains parcs de Sainte-Thérèse

Les Thérésiennes et les Thérésiens seront heureux d’apprendre que des cours gratuits seront offerts dans certains parcs de la ville dès le 2 août, pour une période de six semaines. Aucune inscription n’est requise, il suffit de se présenter à l’heure et au lieu convenu pour y participer.

«Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nouveau des activités en plein air pour faire bouger les citoyens! Trouvez le type d’entraînement qui vous convient selon vos intérêts et votre horaire, et joignez-vous à nous, rien de plus simple!», de mentionner, dans un communiqué de presse, la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La programmation

Les cours débutent la semaine du 2 août et se terminent celle du 6 septembre. Ils s’adressent à une clientèle adulte.

Circuit nature: entraînement qui réunit des exercices cardiovasculaires d’intensité faible à modérée, ainsi que des exercices de renforcement musculaire, sous forme de circuit.

Les jeudis, de 9 h 30 à 10 h 30, au Jardin des Sources

Étirements Essentrics: exercices travaillant tous les muscles du corps. Retrouvez votre souplesse, votre mobilité et une posture qui saura raviver votre énergie.

Les lundis et mercredis, de 9 h à 10 h, au parc Damase-Juteau (congé le 6 septembre)

Hatha Yoga: yoga «d’effort» qui concerne principalement l’éveil spirituel par les postures, la discipline du souffle et la méditation.

Les mardis, de 10 h à 11 h 30, au parc Richelieu

Yin Yoga: yoga «doux» dont l’objectif est de ralentir et d’avoir une approche méditative.

Les mardis, de 18 h à 19 h 30, au parc Richelieu

Pilates: série d’exercices qui renforcent les abdominaux, le dos, les jambes et les bras, en portant une attention particulière au rythme des respirations.

Les lundis, de 18 h à 19 h, au parc Richelieu (congé le 6 septembre)

Les mercredis, de 11 h à 12 h, au parc Richelieu

Les activités seront annulées en cas de fortes pluies ou d’orages.

Aucun matériel ne sera fourni sur place, les participants sont invités à apporter un tapis de sol, une serviette ainsi qu’une bouteille d’eau.

Retrouvez le tableau de la programmation au [www.sainte-therese.ca] > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Activités libres.