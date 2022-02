Dépanne-Tout: Une contribution à l’économie circulaire depuis 30 ans

Le Comptoir Dépanne-Tout est un organisme à but non lucratif qui contribue à l’économie de la région depuis maintenant 30 ans. Le président de Dépanne-Tout, Louis Kemp, souligne le cheminement de l’organisme depuis les dernières années et son souhait pour celles à venir.

« C’est une année charnière pour nous, très importante », lance Louis Kemp. En plus de célébrer ses 30 ans, le Comptoir Dépanne-Tout a connu un déménagement symbolique an janvier 2021. Après 25 années passées à l’église Sacré-Cœur et quelques années à Boisbriand, l’organisme est désormais bien ancré au cœur de Sainte-Thérèse, sur la rue Turgeon. « C’est un super bon point d’ancrage car c’est plus facile pour les gens de venir porter des dons et pour venir magasiner aussi », se réjouit M. Kemp.

Un appel à la solidarité

Après près de deux années à vivre dans un contexte de pandémie, les gens se sont sensibilisés à encourager les entreprises locales. Toutefois, Louis Kemp veut rappeler à la communauté que la région n’est pas à l’abris des grands compétiteurs étrangers : « On souhaite que la population continue de soutenir les petites ressourceries, c’est vraiment primordial. »

En effet, M. Kemp craint l’arrivée d’une multinationale dans le secteur qui viendrait perturber les organismes locaux. « Ça m’inquiète qu’une entreprise de grande envergure s’installe dans la région. Ça peut figer le travail de plus de 30 ans d’un organisme communautaire qui aide la communauté dans la région », s’inquiète Louis Kemp.

Désormais situé au 69 rue Turgeon à Sainte-Thérèse, le Comptoir Dépanne-Tout redonne une seconde vie aux objets tout en contribuant à l’économie locale. Pour devenir bénévole, ou pour toute demande d’information, vous pouvez écrire au [info@depanne-tout.com].