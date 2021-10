Déjà une 11e Nuit des sans-abri

C’est le vendredi 15 octobre qu’aura lieu le 11e Nuit des sans-abri de la MRC de Thérèse-De Blainville. Toute la population est invitée à y participer.

La Nuit des sans-abri vise à sensibiliser la population à la pauvreté, à la désaffiliation sociale et à l’itinérance; c’est un moment de partage et de solidarité. Cette année encore, le comité a dû adapter ses activités afin de respecter les mesures sanitaires. Cinq villes de la MRC accueilleront des activités dans le cadre de cet événement, soit Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère, Boisbriand et Sainte-Anne-des-Plaines.

Au nombre des activités proposées enb marge de cet événement, soulignons que depuis le 1er octobre, et ce, jusqu’au 15, les citoyens peuvent voir la « Boîte itinérante », une exposition nomade sur l’itinérance qui prend place à l’Hôtel de ville de Blainville. Les membres du comité organisateur profiteront par ailleurs de cette période pouir remettra 350 foulards tubulaires à l’effigie de la Nuit des sans-abri dans la MRC, de même que 350 épinglettes représentant une couverture enroulée.

Le soir du 15 octobre, les villes hôtesses accueilleront les citoyens à des kiosques pour échanger, leur remettre du matériel de sensibilisation et pour une vigile de solidarité.

« Cette année encore, a indiqué Sonia Charbonneau du CISSS des Laurentides et membre du comité organisateur, les citoyens, les organismes et les commerçants sont invités à afficher leur solidarité en allumant une bougie ou une lanterne dans une fenêtre ou sur leur perron le soir du 15 octobre, à prendre une photo et à la publier sur les réseaux sociaux avec le mot clic #nuitdessansabriMRCTDB. »

Améliorer les conditions de vie

Lors de la conférence de presse marquant le lancement de la Nuit des sans abri, tenue le 28 septembre au parc Charbonneau de Rosemère, les organisations intervenant auprès des personnes itinérantes ou à risque de le devenir ont présenté leurs revendications afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

Elles ont également proposé « 11 actions pour la 11e année » de l’édition locale de la Nuit des sans abri. Parmi celles-ci, notons l’importance de faire des dons aux organismes locaux, leur offrir les surplus de nourriture ou de vêtements et diminuer les préjugés envers les itinérants. Favoriser le développement de logements communautaires et l’intégration en emploi font aussi partie des initiatives à adopter pour faciliter la vie des personnes qui vivent l’itinérance.

Prix Coup de cœur

Les membres du comité organisateur de la Nuit des sans-abri de la MRC de Thérèse-De Blainville ont profité de la conférence. De presse pour remettre le prix Coup de cœur 2021 à la « Halte-chaleur » du Resto Pop Thérèse-De Blainville.

Ce prix souligne l’apport d’une institution, d’une personne ou d’un organisme à la sensibilisation et à l’avancement de la cause de l’itinérance.

Cette année, le comité souhaite honorer et remercier l’organisme qui a mis sur pied rapidement une halte chaleur pour répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance. L’organisme a ainsi offert, de janvier à juin, un lieu sécuritaire où se poser, se reposer et se réchauffer en cette période de pandémie.

Le Resto Pop a rapidement ajusté le service afin de faire face à une période de confinement au cours de la période hivernale, permettant ainsi aux personnes en situation d’itinérance de trouver refuge quand tout était fermé ou difficile d’accès.

Le comité invite la population à suivre la Nuit des sans abri édition locale sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/nuitdessansabriMRCTDB/) pour les détails et en cas de changements en raison de la situation sanitaire.