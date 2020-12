Déjà 33 250 dollars amassés

Depuis maintenant six semaines que le Groupe JCL, éditeur du NORD INFO, et ses précieux partenaires mènent la campagne «1 don, 5 causes» présentée par les caisses Desjardins Thérèse-De Blainville et L’Envolée. L’objectif est de soutenir des organismes et fondations de notre territoire qui souffrent en ces temps de pandémie. Déjà 33 250 dollars ont été récoltés, mais ce n’est pas encore assez.

Chacun des 5 organismes et fondations aidés en marge de cette campagne estime en effet à 50 000 dollars leur manque à gagner en vue de l’année 2021. Sans cette collecte de fonds, la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, le Groupe La Licorne, Parrainage civique Basses-Laurentides, la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve et la Fondation du Collège Lionel-Groulx auront énormément de difficultés à poursuivre leur mission auprès de leurs bénéficiaires. On parle ici de milliers de personnes.

«En cette période de l’année où nous avons le coeur aux réjouissances, il est important de continuer de soutenir nos organismes. Peu importe le montant que vous donnerez, cela permettra à un organisme de votre région de pouvoir continuer de desservir leur clientèle. Soyez généreux !», indique Valérie Brunet, coordonnatrice marketing au groupe JCL et maître d’œuvre de ce projet.

«Comme mon père Jean-Claude l’a fait avant moi et mon fils Pierre-Marc continue de le faire, d’ajouter Serge Langlois, président éditeur du Groupe JCL, nous avons toujours soutenu nos organismes locaux à titre de média régional. Cela fait partie de notre ADN et nous en sommes fiers !»

De précieux partenaires

Première à joindre l’aventure, Desjardins a ensuite été suivie par de nombreux autres partenaires qui n’ont pas hésité à mettre la main dans leur poche en marge de la campagne «1 don, 5 causes» afin de soutenir leur communauté, fragilisée.

On parle ici de Fenêtre Magistral (5 000$), de nos députés fédéraux et provinciaux (2 500$), Ralik (2 500$), La Petite Bretonne (2 500$), et IGA Daigle (2 500$).

Amyot Gélinas (1 250$), EMD Construction (1 000$), Boisvert Chevrolet Buick GMC (1 000 $) et Sylvain Racine (1 000$) ont aussi contribué à faire grossir la cagnotte.

Cette somme de près de 35 000 dollars récoltée en à peine six semaines est vraiment extraordinaire, mais ce n’est pas encore suffisant. L’objectif que s’est fixé le Groupe JCL est de remettre 50 000 dollars à chacune des associations communautaires participantes. On parle donc d’un total de 250 000 dollars qui aidera autant les jeunes que les aînés, autant les personnes seules que celles qui souffrent de troubles mentaux.

Plusieurs façons de donner

Pour donner à la cause, nous le répétons, rien de plus facile ! Les plateformes [jytrouvetout.ca] (produits et services) et [rabaischocs.com] (chèques cadeaux) sont idéales à l’approche des fêtes. Elles pullulent d’idées cadeaux. En les visitant pour votre magasinage, vous n’avez qu’à cliquer sur «Faire un don».

Les entreprises peuvent aussi devenir partenaires comme beaucoup d’autres l’ont déjà fait. Les dons des citoyens sont évidemment acceptés. Et par-dessus tout, il faut partager l’information puisque c’est ensemble que nous ferons une différence.