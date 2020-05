Défi têtes rasées Leucan: l’école Henri-Dunant dépasse son objectif

L’équipe de l’école secondaire Henri-Dunant, située à Blainville, a amassé 6 700 $ pour le Défi têtes rasées Leucan. La participation des membres du personnel et des élèves a permis de largement dépasser l’objectif de départ, qui était de 3 000 $, et ce, malgré les contraintes actuelles.

Les courageux participants

Au nombre des participants, on retrouve Marie Grégoire (secrétaire d’école), Christian Demers (enseignant), Emilie Lassire Lagrange (technicienne en loisirs), Guillaume Pujolle, Émile Levert, Sandrine Patry, Ludovick Thériault (élèves) ainsi que Vanessa Guillaume (mère d’une élève). Le défi étant majeur en temps de pandémie, ceux-ci ont maintenu l’événement le 13 mai dernier et ont continué de collecter des dons en effectuant de la promotion à distance. La séance de la coupe des cheveux a été filmée et la vidéo souvenir est maintenant disponible sur le site Internet de l’école, sur sa page Facebook et son compte Instagram.

Un geste de solidarité

Chaque année, le personnel de l’école secondaire Henri-Dunant ainsi que les élèves soutiennent différentes causes et s’investissent dans la réalisation d’activités qui rayonnent sur l’ensemble de la communauté. C’est dans ce contexte que s’inscrit la tenue de ce Défi têtes rasées Leucan. Les sommes amassées grâce à cet événement visent à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Plus encore, en se rasant les cheveux, les participants ont démontré leur solidarité envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle.